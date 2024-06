Persisten diferencias en contra y a favor del examen admisional en IPS

El examen admisional aprobado recientemente por el Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y cuya reglamentación está siendo analizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sigue generando debates y diferencias tanto a favor como en contra.

Para el ex gerente de prestaciones económicas y actual representante de la Unión de Jubilados del Paraguay Pedro Halley esta medida ya no es nueva y que la misma está contemplada en el código laboral para precautelar la salud del trabajador y no debe ser considerado como un instrumento para discriminar, el problema según refirió, es que desde la previsional no comunicó bien este tema y se presta a confusiones.

El examen pre admisional está previsto en el código laboral artículo 6 y tiene por objeto precautelar la salud del trabajador cuando va ingresar a una actividad laboral .

Halley indicó que para el IPS es importante contar con esa ficha médica de ese trabajador que se va incorporar, y esto no a los efectos de coartarle el derecho a trabajar, sino o a los efectos de que la empresa que incorpora una persona con una patología preexistente, le permita al sistema de salud del IPS acoger a ese trabajador y direccionarlos a un programa de medicina preventiva, curativa según el caso.

“A un trabajador con diabetes por ejemplo y hay que direccionarlo a programas de prácticas saludables, y ese es el sentido del examen pre admisional; no tiene otro sentido. Solo que el instituto tiene que explicar a toda la ciudadanía” reiteró

Sistema discriminatorio

A su vez el senador Rafael Filizzola dijo que el IPS no puede aplicar un sistema discriminatorio como el que se pretende implementar con los nuevos aportantes.

Acotó que eventualmente, el instituto debe trabajar en un sistema de cooperación con el Estado para el funcionamiento de un fondo de enfermedades catastróficas. Aunque ratificó que a su parecer, esto que pretende el directorio del IPS una medida errática.

Al respecto, el artículo 275 del Código Laboral paraguayo establece que los empleadores deben “disponer el examen médico, admisional y periódico de cada trabajador, asumiendo el costo”, además de evaluar los riesgos de esa actividad laboral y establecer condiciones seguras de trabajo.

Sin embargo, la propuesta aún debe ser analizada y revisada en conjunto entre autoridades del IPS y el Ministerio de Trabajo para su eventual reglamentación y aplicación.

Reunión con asegurados

Se llevó a cabo el segundo día de reuniones entre directivos del IPS con representantes de asegurados y jubilados, en busca de mejoras. Eduardo Aguayo, representante de los asegurados, indicó que hay expectativa de la decisión que tomará el Ejecutivo de acompañar o no el proyecto que tiene como objetivo que los no aportantes también tengan derecho para la atención para la salud.