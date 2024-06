Caja Fiscal: en 2023 hubo una fuerte inyección de recursos para tapar el déficit

Los datos forman parte del informe sobre la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, entregado la semana pasada a los diputados de diferentes partidos políticos.

El informe refiere que el Estado aportó el equivalente a 9,9% a la Caja Fiscal, lo que representa un monto de US$ 306 millones.

Lea más: Caja Fiscal: déficit en Fuerzas Públicas se financia íntegramente con impuestos

La inyección financiera se realizó de la siguiente manera: US$ 50 millones para pagar la bonificación anual o aguinaldo como se lo conoce al pago que se realiza a fin de año; US$ 158 millones para cubrir el déficit del programa no civil (policías y militares) y US$ 98 millones en concepto de cargos vacantes establecido por ley de presupuesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con relación a este último, el ente previsional del sector público desde noviembre del año pasado ya no percibe los recursos destinados a cargos vacantes, debido a que se suspendió por ley de medidas extraordinarias y este año, se extendió la decisión a través de la ley de presupuesto.

Reservas se agotarán en 2027

El informe del MEF alerta que los recursos excedentes de la Caja Fiscal se agotarán en el mediano plazo y si no se realiza una reforma al sistema, el Tesoro Público tendrá que cargar con todo el déficit que se genera en la entidad previsional desde 2027.

Lea más: Caja Fiscal: alarmante proyección de déficit para 2027

Las proyecciones en ese sentido, indican que para dentro de tres años el déficit representará el 1,3% del PIB, lo que equivale a unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar íntegramente.

De este monto total, el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima será de US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.