Caja Fiscal: déficit en Fuerzas Públicas se financia íntegramente con impuestos

Luego de la presentación del informe sobre la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, la Cámara de Diputados decidió crear una Comisión Especial para evaluar el déficit, su sostenibilidad financiera, los ajustes requeridos y emitir un informe final en el plazo de seis meses.

El informe presentado a los diputados el último martes por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, resume la situación actual de la Caja Fiscal, la necesidad de realizar ajustes, el déficit que arrastra y los recursos que destina el Tesoro Público para financiar los beneficios, entre otros datos.

La Caja de Jubilaciones está compuesta por seis sectores: empleados públicos, que es el único que continúa con superávit; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, éstos últimos cinco arrastran resultados financieros negativos.

En el caso de las Fuerzas Públicas (militares y policías), al mes de abril del presente ejercicio acumula un déficit de US$ 60,5 millones, diferencia que se financia íntegramente con los recursos del Tesoro provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía.

No requieren edad mínima para retiro de Caja Fiscal

Los empleados públicos cotizantes de la Caja Fiscal aportan para la jubilación el 16% de sus ingresos imponibles, pero los requisitos existentes para el acceso a los beneficios son diferentes, como es el caso de militares y policías.

Los uniformados no requieren de una edad mínima de retiro y la base del cálculo para la jubilación está equiparada al ingreso de los que están en actividad, lo que según los técnicos del MEF impone fuertes presiones al sistema solidario.

El informe del Ministerio de Economía señala que el déficit de las Fuerzas Públicas se cubre con recursos generales del Tesoro y que en los últimos cinco años esto representó US$ 710 millones, para beneficiar a 17.000 personas.

La cartera igualmente menciona que, así como en el sector docentes, en las Fuerzas Públicas existe una alta demanda por jubilaciones, aunque no da números al respecto.

Las reservas se agotarán en 2027

El MEF alerta que la Caja Fiscal acumula déficit global cada año y de no realizarse una reforma al sistema, los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el Tesoro Público tendrá que cargar con el saldo rojo que se genera en la entidad previsional desde 2027.

Al respecto, indica que las proyecciones dan cuenta que para dentro de tres años el déficit representará el 1,3% del PIB, lo que equivale a unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.