Caja Fiscal: alarmante proyección de déficit para 2027

El informe sobre la deficitaria situación financiera que arrastra la Caja Fiscal fue expuesto por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en una reunión mantenida el último martes con diputados de los diferentes partidos políticos.

Al quinto mes del presente año la Caja Fiscal acumula déficit de más de G. 908.000 millones (US$ 123,3 millones al cambio presupuestado), lo que representa 42% de diferencia negativa entre los aportes recaudados y los gastos en jubilaciones.

La cartera afirma que el crecimiento acumulado del déficit de la Caja Fiscal en el periodo 2019-2023 asciende a US$ 726 millones.

Situación de la Caja Fiscal

El informe del MEF expresa que el sistema previsional del sector público requiere de ajustes para su sostenibilidad y describe en cinco puntos la situación actual.

Señala que el sistema está altamente fragmentado, todos aportan el 16% pero los beneficios son muy diferentes entre sectores.

En ese contexto, indica que la tasa de aporte de equilibrio es muy superior a la tasa vigente del 16%; mayor aún para los sectores deficitarios.

Menciona que hay una alta demanda por jubilaciones, principalmente en el sector del magisterio nacional (docentes) y las Fuerzas Públicas (militares y policías).

También que existe un agotamiento de recursos y que en el mediano plazo, el déficit de la Caja Fiscal se cubrirá por completo con recursos del Tesoro.

Además, el sistema subsidia un alto porcentaje de los beneficios, los aportes durante la vida laboral activa cubren escasamente los beneficios de la jubilación.

El informe no incluye este dato, pero el entonces Ministerio de Hacienda había planteado a la Cámara de Senadores, como una medida de urgencia y atendiendo la creación de una comisión para la reforma, aumentar al 20% la tasa de aporte para los sectores deficitarios.

Proyección de déficit en 2027

El MEF advierte que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representa unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Subsidio de contribuyentes

El Tesoro, según los datos oficiales, ya destinó casi US$ 1.300 millones de recursos genuinos para cubrir el agujero que registra la entidad previsional del sector público, desde 2010 en adelante.

Los fondos utilizados para subsidiar la jubilación de los funcionarios públicos provienen de los impuestos pagados por la ciudadanía.

El gobierno, a través del ministro Fernández Valdovinos, reconoce la urgencia de realizar reformas a la Caja Fiscal, pero no maneja una fecha especifica para la presentación del proyecto de ley al Congreso Nacional.

De acuerdo a lo que señaló Fernández Valdovinos luego de la reunión con los diputados, “probablemente el gobierno comenzará a llamar audiencias y escuchar a la gente a partir del segundo semestre de este año”.