Debe aclarar y denunciar esa pérdida de US$ 1000 millones

“En la Itaipú, nos encontramos con actas secretas, y nos enteramos qué en dos años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de $1000 millones en tres años. Sí, $ 1000 millones”, dijo el mandatario.

Al respecto, el parlamentario consideró poco serio que el gobierno lance esta acusación sin una investigación previa, porque están hablando de mucho dinero en perjuicio del pueblo paraguayo. “A mí no me gustó dejar como una cuestión política y un capítulo político más, porque estamos hablando, o sea, él lo dijo, no lo digo yo, de mil millones de dólares”, enfatizó.

Ahuyentan las inversiones

Otro aspecto que cuestionó el legislador del informe de Peña fue que hablara ante el Congreso Nacional de que generaron más de 70.000 puestos de trabajo. “En primer lugar, ¿de qué dato? ¿Qué fuente confiable? Pero yo veo que hay contradicciones; él habla de generar empleo, pero justamente hablando de la energía, a las grandes empresas, y también pequeñas y medianas que están viniendo a Paraguay, después de firmar un acuerdo, un contrato, de que paguen su adelanto, su garantía, deciden alzarle 14% la tarifa de la electricidad.. Eso es cambiar las reglas del juego”, manifestó.

Buzarquis se preguntó cómo se va a generar más empleo o cómo se le va a decir a cualquier inversionista que venga al Paraguay, si luego de cerrar un acuerdo con las empresas que deciden apostar al país, unos días después le suben la tarifa. “Eso va a ahuyentar la inversión”, añadió el senador.