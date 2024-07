Optimismo ante relación comercial Mercosur-China

Ivan Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), se mostró optimista ante el avance de las negociaciones para que el Mercosur reanude las conversaciones con China Continental para concretar un acuerdo de libre comercio. Las declaraciones las brindó ayer, a ABC.

El lunes culminó la LXIV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se desarrolló en nuestro país, bajo la presidencia pro témpore paraguaya. Entre los temas abordados en el encuentro estuvo el interés del bloque de comercializar con el país asiático. Paraguay acompaña “una negociación a nivel de bloques y no a nivel de países”.

La postura de Paraguay es particular, atendiendo a que es el único aliado de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 países que mantienen lazos diplomáticos con la isla. China reclama la soberanía sobre Taiwán y la considera incluso una “provincia rebelde”.

Sobre el punto, Dumot indicó que esa discusión se da a nivel político, y que en el aspecto económico, considera que podría ser provechoso. A modo de ejemplo, destacó que seria importante que se habilite una oficina comercial en China.

Mencionó igualmente que en la actualidad el flujo de negocio con China Continental es importante.

A renglón seguido precisó que según datos del Sistema Informático de Comercio Exterior (SICEX) del Banco Central del Paraguay (BCP), Paraguay exportó entre enero a mayo de este año bienes por un total de US$ 11,9 millones, de los cuales US$ 5,7 millones corresponden a productos madereros; US$ 1,9 millones a cobre y manufacturas, y US$ 1,7 millones a cueros.

En cuanto a la importación de productos chinos a Paraguay, en el mismo período, se concretó por valor de US$ 2.224 millones, de los cuales US$ 986 millones son máquinas y artefactos eléctricos, US$ 361 millones, maquinaria industrial, y US$ 124 millones en productos derivados de caucho, entre otros.

De esta manera Dumot recalcó que es de interés de los importadores contar con una oficina para las gestiones comerciales que realizan en sus actividades y que esto igualmente se podría optimizar para las exportaciones hacia China Continental por parte de nuestro país.