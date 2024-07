Paraguay acepta negociar trato con China, pero sin renunciar a Taiwán

La LXIV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur finalizó ayer en el puerto de Asunción, bajo la presidencia pro témpore paraguaya. Antes del inicio del cónclave, el presidente Santiago Peña fue consultado sobre la posición paraguaya respecto al interés del bloque regional en iniciar conversaciones con China para un acuerdo de libre comercio.

Peña dijo que el Gobierno tiene la posición que el trato tiene que ser “una negociación a nivel de bloques y no a nivel de países”. “Entonces, nosotros no estamos cerrados a la negociación como bloque, pero obviamente nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestras relaciones de más de 66 años con la República de China (Taiwán)”, expresó el jefe de Estado.

En tanto, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, refrendó las declaraciones de Peña. Dijo que Paraguay como bloque está “dispuesto a avanzar en las negociaciones inherentes a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con China”.

La intención del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, de entablar un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático, tropieza con la actual relación diplomática de Paraguay con Taiwán.

Nuestro país es el único aliado de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 países que mantienen lazos diplomáticos con la isla.

China reclama la soberanía sobre Taiwán y la considera incluso una “provincia rebelde”.

Mercosur: Uruguay retoma diálogo con China

Ayer, en su intervención en la plenaria de cancilleres, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou aseguró que su país buscará desde la presidencia del Mercosur –que asume este segundo semestre– retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial, en el marco de su presidencia pro témpore.

“La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro témpore es retomar el mecanismo de diálogo con China”, afirmó. Aclaró que el planteamiento de su país “no era caprichoso”. “Es que necesitamos avanzar”, dijo.