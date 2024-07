Sosa admite que si hace falta usarán Yacyretá para vender energía a Brasil

El Comité Nacional Paraguayo de la Comisión de Integración Energética Regional (PACIER) realizó ayer la “Jornada de Integración Energética Regional: Visión y Oportunidades de Comercialización de la Energía Eléctrica Paraguaya al Mercado Eléctrico Brasileño” en el hotel Sheraton de Asunción. La actividad reunió a delegaciones del sector eléctrico de Brasil, autoridades nacionales e invitados.

Tras la finalización del evento, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, se refirió a la licitación de la empresa a su cargo, en este caso para vender 100 MW medios al Ambiente de Contratación Libre (ACL) del mercado eléctrico brasileño y admitió que la energía que comercializarán no solo provendrá de Acaray, sino también, si es necesario, de la central Yacyretá.

“Energía paraguaya dice (el acuerdo con Brasil), entonces la ciudadanía puede sacar su conclusión, dice claramente energía paraguaya. Por eso también en ese acuerdo se habló de la energía paraguaya, es decir, todo lo que nos corresponde a nosotros se puede comercializar”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANDE podría utilizar Yacyretá para mantener su oferta 100 MW al Brasil

Pero esta venta de energía nacional que menciona Sosa no incluye a Itaipú, porque no se puede comercializar la energía de esta binacional hasta que se revise el Anexo C, razón por la cual, mientras, solo puede venderse al Brasil el excedente paraguayo en la central Yacyretá, en caso de que no se pueda cubrir los 100 MW medios mensuales procedentes de Acaray, sea por fallas o por mantenimiento de esta usina.

Según fuentes de la ANDE, Argentina comercializó varias veces a otros mercados la energía que retira de la EBY, por lo que si Paraguay hace lo mismo no incurrirá en alguna irregularidad.

En este sentido, Sosa resaltó que el documento del entendimiento que rubricaron Paraguay y Brasil el 7 de mayo último menciona en uno de los puntos que nuestro país puede, de inmediato, ofrecer su energía al mercado libre brasileño y que, en ese contexto, el 30 de mayo publicaron los términos de referencia para ofertar la primera venta.

Lea más: ANDE extiende hasta el 10 de este mes plazo de consultas sobre exportación de energía al Brasil

Además, el titular de la ANDE enfatizó que el llamado se realizó ad referéndum de la aprobación del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y que, según las autoridades del país vecino, en 60 días se completarían los procedimientos de autorización para la exportación de energía paraguaya al país vecino.

Prorrogan plazo de consultas de licitación

Entre las empresas brasileñas interesadas para la compra de energía paraguaya, Sosa citó a BOLT Energy, Ámbar Energía, Infinity Energías, Matrix Energía, Indraenergía, por citar algunos. Por otro lado, el presidente de la ANDE añadió que concederán la ampliación del plazo que solicitaron las firmas interesadas durante la jornada de ayer.

“Vamos a conceder a lo solicitado para realizar las consultas hasta el viernes 12 de julio, hasta las 15:00 horas, pero la fecha de la presentación de las ofertas no se modifica, o sea, sigue para este 26 de julio”, informó el funcionario.