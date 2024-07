Embajador de EEUU destaca rol de ONG en beneficio del país

El Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) de Paraguay presentó anoche una nueva plataforma digital, que tiene como objetivo centralizar la información sobre normativas, procesos y estadísticas relacionadas con el comercio exterior en el país. A través del sitio: www.cnfc.gov.py, los interesados podrán acceder a datos de interés, ya sea para exportar sus productos o comprar desde distintos países, en un solo sitio, lo cual les ahorrará tiempo y recursos, fue durante un acto que se realizó en la ARP.

Participaron del acto del lanzamiento, el embajador de los EEUU en Paraguay, Marc Ostfield, el titular de la ARP Daniel Prieto, titular de la UIP Enrique Duarte, la viceministra de industria del MIC Lorena Méndez, entre otras autoridades del Gobierno que acompañaron este acto clave para el comercio.

Según expresaron los impulsores, con esta iniciativa se busca fortalecer el diálogo público-privado y aumentar la transparencia en el sector que finalmente impacte en mayor agilidad para el comercio exterior.

Programa T-Fast

Durante su disertación, el embajador Marc Ostfield destacó las relaciones comerciales entre Paraguay y los Estados Unidos. A la vez destacó el liderazgo del programa T-Fast como piedra angular de los esfuerzos de su país con el Paraguay para asegurar el crecimiento económico mutuo y la prosperidad inclusiva. Resaltó que este programa resutló un brillante ejemplo del poder de las asociaciones público-privadas.

Mencionó que a través del compromiso de US$ 12,8 millones del Gobierno de los EEUU con el proyecto T-Fast y la destacada labor de las organización no gubernamental que lo implementa, “Improving Economies for Stronger Communities”, Paraguay ha logrado avances significativos en la simplificación, modernización y armonización de sus procesos comerciales.

Mencionó que la labor de esta ONG en el programa T-FAST es un ejemplo de las innumerables formas en que los gobiernos se benefician de la colaboración con la sociedad civil, ya que éstas aportan conocimientos especializados de distintos sectores de la sociedad y facilitan la cooperación internacional en asuntos como el comercio y el intercambio comercial.

Por ejemplo, en colaboración con el Ministerio de Salud, T-FAST ayudó a reducir en más de un 70% los plazos de importación y exportación de productos alimentarios y nutricionales registrados, precisó.

Respecto al lanzamiento de la plataforma del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), detalló que el público tendrá la oportunidad de comentar sobre las regulaciones propuestas y revisar el estado de aplicación de las medidas de facilitación del comercio, entre otras cosas.

El embajador de los EEUU mencionó también que los ciudadanos necesitan mecanismos como estos que les permitan participar de forma efectiva en una sociedad democrática y en una economía abierta, “Así como las ONGs proporcionan uno de esos mecanismos por sí mismas, Paraguay ha conseguido otro mecanismo para ello a través del proceso de comentarios públicos que inauguramos hoy”, expresó

Finalmente animó al sector privado a hacer buen uso de esta herramienta, ya que sus perspectivas ayudarán a garantizar que las regulaciones sean eficaces, justas y cuenten con amplio apoyo.

Organizaciones fortalecen rendiciones

El embajador de los EE.UU Marc Ostfield destacó la presencia los representantes de T-FAST, y delegaciones de Washington que acudieron al evento, como también a organizaciones locales que se encuentran aquí en Paraguay, por su firme compromiso con el país. “Organizaciones como éstas desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las instituciones públicas de Paraguay y garantizan que las políticas gubernamentales respondan a las necesidades del pueblo paraguayo”, destacó finalmente el diplomático.