Dejar de vacunar contra aftosa, ayudaría a ser más competitivos

El titular de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) José Carlos Martin manifestó en una conferencia realizada en el marco de la Expo que su preocupación mayor actualmente, tiene que ver con que Brasil haya levantado el 100% de la vacunación contra aftosa de sus animales, estimado en 230 millones de cabezas de ganado.

“Eso le da una enorme competitividad a su producto, que en este caso es la carne, y nosotros tenemos que ver dónde queremos estar de aquí a cuatro o cinco años, y tomar decisiones previsibles, sin apuro y sobre todo en consenso con el sector productivo”, expresó José Carlos Martin

Ante la consulta de que si se dejara de vacunar los animales ayudaría al Paraguay en la agilización de la apertura de mercados y de vender a mejor precio nuestra carne, el titular del Senacsa afirmó que efectivamente ayudaría bastante.

“El levantar la vacunación contra aftosa agilizaría muchísimo, ustedes no se imaginan la agilidad en los procesos de apertura de mercados; incluso en el reconocimiento de otros productos.

El titular de Senacsa dijo que están trabajando ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contrató a una de las mejores universidades de Latinoamérica, para hacer un trabajo costo beneficio analizando riesgos y accesos a mercados, y que ese informe lo tendrían en agosto, por lo que estima que será muy importante para avanzar en todo esto.

" Lo que avanzó Brasil en estos últimos 6 meses gracias a que dejó de vacunar fue demasiado grande”, afirmó José Carlos Martin.

Apertura con China

Por otra parte, el titular de Senacsa también fue abordado sobre la apertura del Mercosur para avanzar negociaciones con China y principalmente en lo referente a Paraguay, que tiene fuerte vínculo con Taiwán, “Yo creo que el ejecutivo tiene una línea con relación a nuestro eterno aliado Taiwán. Pero lo que hay que reconocer es que gracias al trabajo que hemos realizado con Taiwán en los últimos tres o cuatro años fue importante; nosotros hoy creemos que vamos a exportar por valor de US$ 38 millones en producción de cerdos, y para el 2028 el objetivo es llegar a US$ 100 millones en carne de cerdo, y US$ 300 millones en carne bovina.

“Las relaciones con Taiwán están decididamente afianzadas. Entendiendo que el Mercosur pueda entablar relaciones comerciales con China, pero sin condiciones sobre Taiwán”, expresó.

Animales más pesados de la Expo

El ejemplar más pesado de la 78ª Exposición Nacional de Ganadería, en la Expo 2024, es un toro de la raza Nelore, con número de catálogo 936, que registró un peso de 1.170 kilogramos. El animal fue expuesto por Campo Verde

Por otra parte, el ejemplar hembra con mayor peso en esta edición de la Expo Mariano Roque Alonso también resultó un ejemplar de la raza Nelore con el número de catálogo 843, con 854 kilogramos, que fue expuesto por Eulalio Gomes, según precisaron desde la organización.