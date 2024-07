INC adjudicó la compra de pet coke a único oferente por US$ 10,1 millones

La Industria Nacional del Cemento (INC), presidida por Gerardo Guerrero Agusti, adjudicó la compra de 30.000 toneladas de pet coke o coque de petróleo, que es el combustible que utiliza la estatal en el horno de Vallemí para la producción de clínker, principal insumo del cemento.

A través de la resolución N° 210, fechada el 27 de mayo último, el titular de la cementera pública benefició a la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, que fue el único oferente de la licitación para la adquisición del producto. El monto de la adjudicación fue por US$ 10.110.000, lo que significa que pagará un precio de US$ 337 por cada tonelada del producto.

Si bien la empresa pública logró reducir el precio del coque de US$ 345 a US$ 337 por tonelada respecto a la última adjudicación de octubre del año pasado –que también se había otorgado a Monte Alegre sin competencia–, lo cierto es que la cementera sigue comprando este combustible con un precio elevado, ya que hasta ahora no consigue que más firmas interesadas participen de sus convocatorias.

Según fuentes consultadas, ninguna compañía estaría interesada en vender pet coke a la estatal, principalmente por su historial de atrasos en los pagos. Ante esta situación, la compañía de Hoeckle viene monopolizando la venta de este combustible a la INC con un precio excesívamente caro.

En una entrevista reciente, la gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la INC, Rocío Segovia, señaló a este diario que, si bien están logrando una reducción de precios, la estatal busca es que más empresas participen de los procesos licitatorios, de manera a que las cotizaciones se vayan reduciendo.

No se sabe si la INC ya está recibiendo el producto correspondiente a esta última adjudicación, pero lo cierto es que el contrato firmado con Monte Alegre sigue sin publicarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como corresponde.

INC pagó US$ 510 por cada tonelada de coque en febrero pasado

En febrero del año pasado, la INC incluso pagó US$ 510 por cada tonelada de coque, que es el precio más caro que la estatal pagó desde que comenzó a utilizar este combustible en su horno de Vallemí. El monto de este contrato del 2023 también fue con Monte Alegre y fue por US$ 15,3 millones para la adquisición de 30.000 toneladas.

La INC venía abonando US$ 229 por tonelada de coque en 2019, US$ 300 en 2020 y US$ 449 en 2021. Actualmente, con esta última adjudicación estará abonando US$ 337 por cada tonelada, que sigue siendo una elevada cotización.

INC trabaja a pérdida

La INC realizó una “inversión” de US$ 80 millones en sus plantas de Villeta y Vallemí, ejecutada principalmente en el gobierno de Horacio Cartes, con la excusa de aumentar la producción y, por ende, sus ingresos. Los recursos provinieron de la colocación de bonos soberanos

La cementera buscaba “ahorrar” con el cambio del sistema de combustión del horno de clínker de Vallemí (de fuel oíl a coque), pero esto no se ve hasta hoy, ya que sigue comprando un coque demasiado caro.

El año pasado, la cementera estatal registró un déficit de G. 77.000 millones, justamente porque estaba produciendo a pérdida, por el elevado precio que pagó por el pet coke. ¿Encontrará la INC a otras proveedoras de coque para que pueda mejorar sus números?.