Deuda pública: quedan disponibles US$ 402 millones de bonos soberanos

Los datos forman parte del informe actualizado al mes de junio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre “Bonos Internacionales en Cifras”.

El informe resume el endeudamiento a través de las emisiones de bonos en el mercado financiero internacional realizados desde 2013 a 2024, los totales transferidos y los saldos depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP).

También incluye las transferencias realizadas a los organismos y entidades del Estado (OOE), así como los saldos que aún faltan transferir a las instituciones para su utilización total.

La emisión de bonos realizada desde 2013 a 2024 asciende a un total de US$ 7.360,93 millones, de los cuales se pagaron en concepto de comisión a los bancos asesores y otros gastos US$ 14,79 millones.

En ese lapso igualmente se transfirieron a las instituciones públicas para su ejecución US$ 6.943,43 millones, que en su mayor parte para inversión en infraestructura y pago de deudas; quedando aún un importante monto por utilizar de US$ 402,71 millones.

Saldo por ejecutar por cinco entidades

Los referidos recursos pendientes de ejecución están asignados a cinco instituciones públicas del Poder Ejecutivo: la Presidencia de la República cuenta con un saldo de US$ 8,51 millones; el Ministerio del Interior US$ 1,69 millones; el Ministerio de Defensa Nacional US$ 4,25 millones; el Ministerio de Economía y Finanzas US$ 343,11 millones; y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social US$ 45,14 millones.

El mayor monto disponible corresponde al Ministerio de Economía, que sería para el pago de los vencimientos de la deuda pública en lo que resta del año, una operación conocida comúnmente como “bicicleteo” de la deuda.

Los títulos de deudas son colocados anualmente en el mercado internacional, en principio para invertir en infraestructura, pero luego fue disminuyendo para este fin y dando paso en mayor medida al pago de los vencimientos de deuda, generalmente provenientes de una colocación anterior de bonos.

En pandemia por covid-19 no solo se pagó obras con bonos, sino también salarios públicos, jubilaciones y pensiones, así como también intereses de la deuda pública, éste último normalmente debe financiarse con recursos del Tesoro.

Última colocación de bonos soberanos

La última colocación de bonos soberanos lo realizó el gobierno de Santiago Peña al inicio del mes de febrero, por un monto de US$ 1.000 millones.

Según el informe del MEF, la referida emisión se dividió de la siguiente manera: por ley de medidas extraordinarias (pago de deuda a constructoras y farmacéuticas) se colocaron US$ 380,1 millones; por ley de administración de pasivos (pago de amortización de deudas) US$ 375,2 millones; también por ley de administración de pasivos (bicicleteo de deudas) US$ 124,8 millones; y por ley de presupuesto 2024 US$ 119,8 millones.