Productos financieros de vivienda crecerán 15%, según estima AFD

Los préstamos “Mi Casa” y “Primera Vivienda” se encuentran, respectivamente, en el primer y tercer lugar de la cartera de créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), de acuerdo al reciente Boletín Estadístico-Financiero del Banco Central del Paraguay (BCP), que contempla datos hasta el 31 de mayo. Son créditos que van dirigidos a familias con ingresos medios, para financiar compra, construcción y refacción de unidades habitacionales. La presidenta de AFD, Stella Guillen, comentó que el nuevo programa “Che Róga Porã” será un complemento y no pretende reemplazar los productos tradicionales de referencia.

Todos estos productos, que se otorgan a los particulares a través de los bancos, financieras y cooperativas y que apuntan a reducir el déficit habitacional en el país, se encontrarán presentes en la próxima Expo-Feria Vivienda, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de agosto próximo, de 10:00 a 21:00, en el Centro de Eventos Fuente Shopping de Salemma (Ruta Mcal. Estigarribia, Km 9,5 - San Lorenzo), con acceso libre y gratuito.

“Mi casa” lidera ranking

El producto “Mi Casa” lidera la cartera de créditos de AFD y se llevó al cierre de mayo último G. 1,94 billones (US$ 258 millones al cambio actual). Corresponde al 24,2% del total. “Primera Vivienda” está en tercer lugar en materia de recursos destinados al desarrollo, con un monto de G. 1,56 billones (US$ 207 millones al cambio actual). En este caso, es el 19,4% del total. Vale decir, ambos representan el 43,6 % de toda la cartera de créditos otorgados para el desarrollo con recursos estatales, según se desprende del boletín del BCP.

“Primera Vivienda y Mi Casa dan un mayor mayor margen de maniobra porque permite financiar desde la compra de una casa ya construida hasta la construcción de una vivienda en un terreno propio o mismo la refacción de una vivienda que es propia de la familia”, detalló Guillén.

Si bien la AFD ahora financiará Che Róga Porã, el nuevo programa del Gobierno para financiar la construcción de casas en pozo, dirigido a familias de entre uno y cuatro salarios mínimos y con el objetivo de mantener cuotas a precios de alquiler, la entidad pretende mantener y fortalecer sus otros productos dirigidos a la clase media.

“Todos esos destinos (compra, construcción o refacción) a ser financiables lo puede hacer la gente y la familia, a través de los dos productos que van a seguir vigentes”, remarcó. Mi Casa y Primera Vivienda siguen siendo los productos estrella de la AFD.

Créditos por US$ 60 millones en primer semestre

De acuerdo a datos de la entidad, a junio de este año ya se aprobaron más de 1.400 préstamos para viviendas, financiados a través de la AFD, por un monto de US$ 60,6 millones. La proyección es llegar a diciembre con créditos por valor de entre US$ 139 a US$ 145 millones. “Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de cartera en general entre el 10% al 15% este año”, agregó Guillén.

La titular de la AFD también destacó que la disponibilidad de productos para la vivienda en el mercado, tanto los financiados por la AFD como con fondos propios de los bancos, financieras y cooperativas, tiene un impacto en el déficit habitacional en Paraguay. El déficit cualitativo ronda las 1.000.000 de viviendas que necesitan refacción, ampliación o remodelación; y el cuantitativo, 100.000 unidades habitacionales, que significan nuevas viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El desafío siempre es incrementar los recursos por el lado de la oferta financiera, incrementar los instrumentos financieros. Nosotros somos un instrumento de la política habitacional que orienta a través de dos herramientas que es el financiamiento y el diseño de productos financieros específicos para reducir las dos brechas, tanto cualitativas como cuantitativas”, añadió.

Otro punto que refleja la confianza en los créditos para la vivienda es su tasa de morosidad, que está por debajo de los préstamos de consumo, servicios personales, automotores, comercio al por menor, construcción y automotores. A mayo del 2023, la tasa se encontraba en 3,32% y a mayo 2024 en 3,65%, según el boletín del BCP. Si bien hubo un leve aumento interanual del 0,33%, el porcentaje se mantiene bajo.