PGN 2024: aumentan los gastos que se financian con endeudamiento

Una de las fuentes de financiamiento utilizadas para ampliar los gastos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, es la denominada recursos del crédito público.

Estos recursos del crédito público provienen del endeudamiento interno y externo, por la colocación de bonos del Tesoro y valores, o por el desembolso de préstamos de organismos multilaterales, gobiernos extranjeros, instituciones financieras privadas y otros.

El PGN aprobado por el Congreso contemplaba un financiamiento vía crédito por un total de G. 18,2 billones (US$ 2.474,4 millones), pero al final del primer semestre el monto subió a G. 20,9 billones (US$ 2.841,9 millones), lo que representa un aumento de más de G. 2,7 billones (US$ 367,5 millones).

Los fondos del crédito público generalmente se utilizan para financiar programas de inversión, principalmente infraestructura; así como también para el pago de los vencimientos de deuda pública.

Deuda pública a mayo

A mayo la deuda pública total, que incluyen los compromisos asumidos por el gobierno central y las entidades descentralizadas, ascendió a US$ 17.650,1 millones, lo que ya equivale al 38,9% del PIB.

El endeudamiento del país entre enero y mayo aumentó US$ 1.084,2 millones, lo que implica 6,5% más, la mayor parte fue contraída a través de la emisión de bonos locales y soberanos, por un monto de US$ 9.303,4 millones, lo que representa el 52,7% del total.

Le sigue en importancia, los préstamos de los organismos financieros internacionales por US$ 7.762,4 millones, 44%; y la contraída mediante la ley llave en mano, con US$ 584,3 millones, que equivale al 3,3% del total.

Más ampliaciones previstas

El gasto público seguirá aumentando en lo que resta de este segundo semestre del año, ya que hasta fines del presente mes el Ministerio de Economía tiene plazo para presentar a consideración del Congreso el paquete de ampliación planteado por las diferente instituciones.

Los pedidos de ampliación de las distintas entidades se presentan al MEF entre abril y junio, tiempo en que la cartera va remitiendo al Congreso en la medida que crea conveniente.