ANDE: US$ 12/MWh es el costo de producción de la Central Acaray

Consultado sobre el precio al que podría exportar la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la energía producida en la Central Acaray, para que sea rentable la venta a las comercializadoras brasileñas, el director de Planificación y Estudios de la ANDE, Ing. Francisco Escudero, contestó que el cálculo no es tan sencillo.

Agregó que en la institución se realizaron varios ejercicios y se obtuvieron por ende distintos resultados.

“Hay varios precios, no uno solo; entonces tenés un precio que cubre los costos, que le dé un margen de rentabilidad a la ANDE; otro precio que cubra otro costo y que también deje un margen de rentabilidad. Se tienen ejercicios, por eso es importante que veamos lo que viene y vamos a comparar con nuestros ejercicios”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Once comercializadoras brasileñas quieren importar 100 MW de Acaray

Aclaró que en los términos de referencia del concurso de precios de venta de energía eléctrica paraguaya para el Ambiente de Contratación Libre (ACL) del Mercado Eléctrico Brasileño (MEB), la ANDE se reserva el derecho de aceptar o rechazar las propuestas.

“ANDE no está forzada ni obligada ni siquiera a suscribir con la mejor propuesta si a la ANDE no le cierra el número”, sostuvo después de que la institución recepcionara las ofertas de 11 comercializadoras brasileñas, el pasado viernes 26 de este mes.

Añadió que para vender la energía de Acaray, que cuesta US$ 12 MWh, la ANDE tiene que sustituir esa energía en el sistema. “Si estás entregando la energía de Acaray, tenés que traer otra energía. Entonces ¿qué vas a tener? El costo medio. ¿Cuánto nos salió en el año pasado el costo medio? US$ 25 MWh. ¿Cuánto podría costar este año? US$ 26 a US$ 28 MWh (por el aumento de la tarifa de Itaipú)”, ejemplificó.

ANDE tiene preferencia en excedente en uso de energía de Itaipú

El director de Planificación recordó también que la ANDE tiene hasta ahora -mediante el acuerdo con Brasil-, preferencia en el uso de excedentes. “Es decir que nosotros podemos traer si hay excedentes en Itaipú a US$ 7,5 MWh. Entonces la pregunta (sobre el precio que hay que vender la energía de Acaray) es buena pero no es fácil de responder”, dijo.

Lea más: Reglas no están claras en concurso de precios, según agente brasileño

Finalmente, para el cálculo, el Ing. Escudero decidió dejar de lado el precio de los excedentes porque según dijo que son probabilísticos, es decir que en determinados momentos hay y en otros no. No dio una cifra, simplemente reiteró que la ANDE tiene que tener un margen de rentabilidad en esta operación y que no se trata solo de cubrir el costo.