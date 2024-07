Capacitan sobre poda y raleo forestal para mejorar cultivos

“La actividad fue organizada por el grupo CREA Forestal con el apoyo de la Cooperativa Volendam, con el objetivo de transmitir información a los principales actores de la cadena forestal, sean productores, prestadores de servicios, técnicos, entre otros, pues lo que se busca es la asociatividad. En el caso de la cooperativa, somos sede de la escuela de equipos rurales del CREA Forestal, que son 8 módulos de capacitación, siendo el de poda y raleo el cuarto módulo, los cuales se llevaron a cabo en forma teórico-práctica”, explicó el ingeniero.

Ajusta criterios en algunos manejos forestales

Sobre lo que deja entre los asistentes este tipo de actividades, el profesional dijo: “Creemos que este tipo de actividades son muy importantes, ya que ayudan a ir ajustando criterios en algunas cosas, principalmente para empresas que apuntan a un mismo segmento de mercado. Por más que cada unidad de producción o empresa tenga sus formas de hacer las cosas, hay criterios que se deben unificar. Destacamos la presencia y la interacción que se dio en esta oportunidad con los participantes, ya que cada uno iba comentando sus experiencias de trabajo y se cruzaban informaciones para lograr mejores resultados”.

Un ejemplo de poda mal hecha

“Realmente, la falta de poda o una mala poda, siempre hablando del mercado de madera sólida o de calidad, definitivamente hace un gran diferencial, y podemos hablar del costo de poda por hectárea que oscila entre US$ 200 y US$ 300 por hectárea, y que muchos lo consiguen más barato, pero a la hora de la verdad esto puede ser más caro. Como ejemplo, voy a citar a un productor que tenía una hectárea de eucalipto para cosecha y venta, y según el mismo debía obtener unos G. 50 millones, pero cuando su madera fue al aserradero, le pagaron G. 35 millones, porque la madera cosechada no tuvo un buen manejo ni poda y tenía muchas imperfecciones, lo que demeritó la calidad del producto y bajó el precio. El árbol no miente, pues una poda mal hecha se verá muchos años después”, finalizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Grupo CREA Forestal

El Ing. Agr. Marcos Abente, coordinador del grupo CREA Forestal, dijo: “El CREA forestal nace en el año 2019 con un total de 6 empresas o socios de diversos puntos del país, hoy son 12 y seguimos creciendo. La mecánica de trabajo es de visitas a unidades de producción en donde se realiza una evaluación del lugar, luego un análisis y posteriormente se comparten experiencias y conocimientos, con el propietario o encargado del establecimiento, buscando mantener sus fortalezas y corregir sus debilidades.

Tecnologías en producción y recomendaciones

“Son muchas las tecnologías que se vienen implementando en la producción forestal, desde todo lo que es movimiento de suelo, siembra, manejo del cultivo, fertilización, podas y controles fitosanitarios y de malas hierbas, entre otras cosas. Pero a esto se va sumando la tecnología del uso de drones para mediciones y aplicaciones, también el uso de equipos de protección individual, herramientas de trabajo y mucho más”, confirmó el ingeniero.

El árbol no miente

Esteban Hermin, representante del CREA Forestal y uno de los disertantes en la capacitación sobre poda y raleo, dijo: “Dentro de lo que son los trabajos de poda y raleo, hay algo que siempre decimos, y es que el árbol no miente.

Por tanto, es fundamental que este trabajo se haga en tiempo y forma, ni antes ni después; la calidad de la poda, el uso de herramientas adecuadas, los equipos de protección, los momentos justos en donde trabajar, son todas actividades que debe tener el operario al realizar el trabajo, y en eso trabajamos en estas capacitaciones”.