“Probablemente iremos a una acción judicial” dice vocero de Shell sobre Decreto que deja fuera a privados”

Este 1 de agosto comienza a regir el Decreto Nº 1952, en el cual se exige a todas las empresas que trabajan en el rubro del combustible en modalidad “búnker” a que tengan un tanque con capacidad para 16 millones de litros. Luis Ortega, vocero de Raizen Praguay, que representa a Shell reiteró su preocupación ante al falta de respuestas del Gobierno.

En ABC TV dijo que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez habló con él por mensajes en los últimos tiempos, pero que recientemente le llamó la atención que no le diga directamente que su empresa o los demas emblemas privados al no ajustarse al Decreto no podrían seguir operando en el negocio de la venta de este combustible.

“Le volvimos a urgir el reclamo y le mostré el momento que pasamos. Esta semana hablamos y no tenemos respuesta y no sabemos nada del Gobierno. Merezco que me respondan, por lo menos que nos diga tu nota esta rechazada”, sostuvo.

Ante esta panorama, Ortega lamentó que estarán sin poder vender u ofrecer el producto a las empresas. En conversacions previas dijeron que tienen dos tanques para “bunker”, y que ninguna empresa privada tiene la de 16 millones de litros.

Creen que es una competencia desleal porque la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) es la única que puede cumplir ese Decreto.

“Probablemente iremos a una acción judicial y prácticamente estamos fuera del negocio. Hace 10 días ya no le cargo a las navieras por este problema”, resaltó.

Crítica por los controles en base a este Decreto

Ortega no ve que con este Decreto se pueda mejorar el control a los que cometen contrabando. “¿Por qué no actúa la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) si encuentra casos de delito?. Tiene las herramientas para controlar”, enfatizó.

“No puedo quedar mal parado ante los directivos porque ni el ministro me responde”, destacó.