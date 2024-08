Desde hoy entra en vigencia el decreto monopólico que favorece a Petropar

Desde hoy entra en vigencia el cuestionado Decreto N° 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña, con el cuál se estableció que las importadoras que comercialicen gasoíl tipo búnker (libre de impuestos) deben tener un tanque propio de 16 millones de litros. Esto para poder comercializar este combustible a las embarcaciones que realizan travesías internacionales.

En este momento solo la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, puede cumplir con dicha exigencia de tancaje, por lo que es la única que seguirá comercializando este gasoíl sin gravamen a las embarcaciones que navegan en las aguas de los ríos Paraná y Paraguay.

Ante esta situación, los emblemas privados denunciaron que el Gobierno recurrió a un decreto monopólico para beneficiar a la deficitaria petrolera pública, pues en estas condiciones solo Petropar podrá vender este combustible a las navieras.

Juan Olmedo, gerente general de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó ayer que a partir de la fecha aplicarán lo establecido en el decreto en cuestión. Además indicó que solo Petropar se inscribió en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para seguir comercializando este tipo de gasoíl libre de impuestos, lo que confirma que solo la estatal puede cumplir con lo establecido por el Gobierno.

También, el funcionario señaló que tiene conocimiento de que otras empresas privadas están haciendo las gestiones ante el MIC para inscribirse, pero que en la DNIT aún no recibieron “ninguna comunicación de que se hayan aprobado esas solicitudes”.

DNIT se lava las manos y responsabiliza al MIC, cuyo titular sigue en silencio

Asimismo, Olmedo resaltó que la DNIT solo tiene potestad de aplicar el decreto y que no tiene competencia para discutir el contenido del mismo, que según señaló es responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Insistió en que esta institución, manejada por Javier Giménez, es la que estableció el tancaje exigido en el decreto y que debe habilitar los tanques a los emblemas para la comercialización del gasoíl libre de impuestos.

“A partir del 1 de agosto solamente podrán de alguna manera ejecutar operaciones bajo el nuevo régimen aquellas empresas que cumplieron con su inscripción ante el MIC”, enfatizó y señaló que “la única que hasta el momento presentó su solicitud de reinscripción es Petropar”.

Cuando se le consultó si con el decreto se busca un monopolio de este segmento para Petropar, insistió en que las exigencias del tancaje no fueron establecidas por la DNIT, sino por el MIC, que según acotó es el ente que promovió el decreto. “Hay que clarificar que no fue la DNIT la que promovió esta propuesta. Esta es una política del Ministerio de Industria y Comercio. La DNIT no generó ese pedido”, expresó.

ABC Color intentó contactar con el titular del MIC, Javier Giménez, para consultarle sobre el monopolio que se está generando con el decreto de Peña, pero no respondió las llamadas ni mensajes. Desde el departamento de comunicaciones de la institución nos informaron que el ministro estaba con la agenda llena y que por eso no podía atendernos.

Mientras tanto, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) confirmó que los emblemas privados ya no están cotizando combustible tipo búnker a las navieras, tras el polémico decreto del Ejecutivo. El presidente del gremio, Raúl Valdez, adelantó que esta medida afectará la competitividad del país, por el aumento del costo en la estructura del flete e incluso dijo que están comenzando a comprar una mayor cantidad de combustible de Argentina.