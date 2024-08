Anexo C: Según el canciller, llegan a tiempo con la revisión para el 31 de diciembre de este año

Según el instrumento de “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre Directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, fechada el 16 de abril de 2024 pero firmada en Asunción el 7 de mayo, la revisión debe concluir antes de fin de año.

El documento dice textualmente que “Las Altas Partes se comprometen a concluir la revisión del Anexo C del Tratado de ltaipú antes del 31 de diciembre de 2024. El texto final del Anexo C revisado deberá contener los términos de este entendimiento”. Sin embargo, oficialmente el gobierno de Santiago Peña no volvió a tocar el tema ni a contar en qué situación se encuentra la negociación con el Brasil.

Ante la consulta de cómo están avanzando las negociaciones para la revisión del Anexo C, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano solo contestó que “eso está determinado en base al mismo equipo que estamos trabajando, que estuvimos trabajando con la tarifa, de manera que estamos definiendo fecha. Esto tiene que concluir antes del final de este año”.

Al canciller también se le preguntó si cree que para los trabajos que están haciendo, llegan para la fecha indicada, a lo que contestó afirmativamente.

Desde que se dio a conocer el acuerdo arribado con el Brasil para la tarifa de Itaipú del 2024, desde el Poder Ejecutivo no se volvió a hablar del tema públicamente, por lo que se desconoce cuál es el estado de las negociaciones en la actualidad. Por lo mencionado por el canciller nacional, los negociadores son los mismos que acordaron la tarifa, por lo que se deduce que son él mismo, el ministro de Industria, Javier Giménez, la jefa de Gabinete, Lea Giménez y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.