EBY: Cuestionan falta de nombramiento de consejeros argentinos para tomar decisiones

Señalan que -según pudieron saber-, hay al menos 64 resoluciones, todas de más de U$S 1.000.000, que no pueden avanzar porque el gobierno argentino no completó todavía la designación de los cuatro consejeros de su país.

Mencionan que hasta el momento, el gobierno de Milei oficializó la designación de José Antonio López, histórico titular de la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (Comip), cuyo nombramiento se concretó en junio pasado mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial.

“López, que dejó la Comip para asumir en su nuevo cargo, es el único de los cuatro miembros argentinos del Consejo de Administración de Yacyretá nombrado formalmente”, indica la publicación de referencia. Mientras que otros tres, Alberto Enrique Devoto, Gonzalo Peltzer y Oscar Moscariello figuran hasta ahora en la categoría de “nominados” pero no tienen ninguna herramienta legal que los oficialice en el cargo.

Así como el lado paraguayo de la binacional se caracteriza por el hermetismo, en el lado argentino sostienen que esta situación allá “parece ser la regla”. Además, sostienen que la administración del ingeniero Alfonso Peña, director ejecutivo argentino, posterga discusiones de fondo con la contraparte paraguaya, especialmente lo relacionado con la millonaria deuda de la empresa y las obras paralizadas del brazo Aña Cuá.

“Las únicas decisiones que puede tomar el director sin los consejeros son los despidos de personal de la administración anterior y casi nada más”, explicaron al medio argentino fuentes del entorno de Alfonso Peña. “Dicen que es para ahorrar, pero en la práctica es plata de chipero, mientras la EBY pierde todos los días millones de dólares en decisiones que no se toman”, advierten.