ANNP adjudicó el arrendamiento de sus cuatro galpones a único oferente

Finalmente, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), administrada por Julio César Vera Cáceres, adjudicó el arrendamiento de cuatro de sus galpones del Puerto de Asunción, por 20 años, a la desconocida empresa denominada Nuevo Mundo Entertainment SA, representada por Daniela Susana Leguizamón González.

Esta entrega se concretó a través de una licitación para “una alianza comercial estratégica”, con la cual también le cedieron a la citada firma la explotación de los estacionamientos de los subsuelos 1 y 2 de las torres de las oficinas de Gobierno, ubicadas en la zona del Puerto de la capital, por las que el Estado invirtió G. 574.579 millones (US$ 85 millones al momento de la adjudicación y US$ 77 millones al cambio actual).

Vera Cáceres confirmó y defendió ayer la adjudicación, además de resaltar que están requiriendo los documentos necesarios a la citada compañía para rubricar el contrato. “Una vez que se firme el contrato se tiene que dar la orden de inicio a la empresa y empieza a correr el plazo contractual”, expresó.

Asimismo destacó que la citada firma ofertó un canon superior al que establecía el pliego, ya que propuso un pago fijo anual de US$ 135.000 a la ANNP por el arrendamiento y 10% del monto de las facturaciones de los negocios que allí se instalarán. Dijo que estos montos serán revisados en 5 años más, en virtud a lo que se establecerá en el contrato.

“El pliego establecía un canon fijo mínimo anual de 120.000 dólares, pero la empresa ofertó 135.000 dólares anuales de canon fijo. En el canon variable nosotros pedimos un mínimo de 8% del monto de todas las facturaciones y esta empresa ofertó un 10% del monto de todas las facturaciones. La oferta de la empresa, en ambos casos, fue superior a lo establecido en el pliego”, enfatizó.

Explotación de los cuatro galpones

La adjudicación contempla la explotación de los cuatro galpones (A, B, C y G), donde funcionarán centros de servicios, bancos, financieras, medios de pagos, también centros gastronómicos y eventos como seminarios, congresos, conciertos, etc. Además de esto, la empresa cobrará a los usuarios de los estacionamientos de las oficinas de Gobierno, que hasta ahora no son ocupadas por las instituciones públicas.

En este sentido, Vera Cáceres destacó que la firma Nuevo Mundo Entertainment SA buscará “realquilar” a las empresas que pretendan operar en estos galpones, pero que todos los subcontratos deben ser aprobados “ad referéndum” por la ANNP.

“El sentido común te dice que una empresa no puede estar cubriendo diferentes áreas que no sean de su especialidad, por ejemplo, en el sector de gastronomía presumo que se harán subcontratos con restaurantes de reconocidas marcas, también con los centros de pagos o cafeterías. Pero nosotros tenemos que aprobar estos subcontratos ad referéndum, pues tenemos que tener el control absoluto y total de todo”, aseveró.

Para que esto sea posible, el titular de la ANNP aseveró que la firma Nuevo Mundo Entertainment SA primeramente deberá invertir entre US$ 5,5 millones a US$ 6 millones para “arreglar” los galpones y construir el estacionamiento previsto a cielo abierto para 469 vehículos.

Cuando se le consultó al presidente de la ANNP qué marco legal utilizaron para concesionar tanto los galpones y el estacionamiento de las oficinas de Gobierno, dijo que el código civil les habilita a conceder este tipo de explotaciones de los bienes de la estatal, hasta un plazo de 30 años. En este sentido resaltó que tienen este tipo de “alianzas estratégicas” con varias empresas.