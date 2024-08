Itaipú: Siguen sin informar sobre los avances de la revisión del Anexo C

El pasado martes 13 de agosto se cumplieron 51 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú, marcando un año desde que se habilitó la revisión del Anexo C. No obstante, a pesar de la relevancia crucial que estas negociaciones con Brasil tienen para la economía nacional, el gobierno de Santiago Peña ha proporcionado escasa o nula información sobre los avances en este proceso.

Lo último que se pudo saber mediante una entrevista telefónica, en una radioemisora local, al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, es que están nuevamente viendo cómo incluir los gastos socioambientales en los costos de la hidroeléctrica. Esto, pese a que en el documento de “Entendimiento entre Paraguay y Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, firmado el 7 de mayo pasado, acordaron que “después del ejercicio 2026 las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.

En la entrevista, Giménez, quien también es miembro del Consejo de Administración de Itaipú, resaltó que “el quid de la cuestión” es determinar qué es el costo de Itaipú. Y admitió que “ahí puede haber variaciones”.

“Vos podes determinar que es un costo, brutalmente costo, no incluir nada y (la tarifa de Itaipú) va a orillar entre 9 a 10 dólares (el kilovatio mes). Ahora, si incluís dentro del costo algunas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, desarrollo de nuevas tecnologías y, por qué no, incursión en otras áreas energéticas te podés ir a 13 o 14 dólares (el kilovatio mes)”, explicó.

A pesar de que ya nos encontramos en la segunda mitad del octavo mes del año, aún no se han dado a conocer detalles significativos sobre las metas o reivindicaciones que el gobierno de Santiago Peña busca alcanzar en las negociaciones con Brasil. El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recientemente declaró que “llegaremos a tiempo” con la conclusión de los trabajos, en referencia a la revisión del Anexo C, cuya fecha límite había sido fijada para el 31 de diciembre de este año.

“El logro más importante”

Por otra parte, desde Itaipú publicaron que en el primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña, “el logro más importante alcanzado en estos 12 meses fue la definición de la tarifa de potencia, con vigencia por los próximos tres años, tras las negociaciones con el Brasil encabezadas por el presidente Peña”. Agregan que este acuerdo le da mayor previsibilidad a la entidad y le permite avanzar en la revisión del Anexo C del Tratado.

“Con el nuevo valor de US$ 19,28 kW-mes de la tarifa se obtendrán recursos estimados en US$ 1.950 millones para ser destinados a inversiones en el Paraguay, en el marco de la responsabilidad social de Itaipú”, añaden. Pero lo que no mencionan es que según el mismo acuerdo en el que se definió la tarifa, también se determinó aplicar una tarifa “que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad”.

Inventario de lo hecho en un año, según la binacional

En un material informativo, Itaipú publicó un resumen de lo realizado en este primer de gestión del gobierno de Santiago Peña, con Justo Zacarías Irún al frente de la binacional. Destacan que mediante las transferencias directas al Tesoro paraguayo, la binacional inyectó un total de US$ 546,3 millones en concepto de royalties, compensación por la cesión de energía y pagos a la ANDE, contemplados en el Anexo C.

La entidad también encaró obras viales, tales como 580 cuadras de pavimentación asfáltica, concreto y pétrea en diferentes comunidades del país, en el marco del proyecto de “Asistencia en el fortalecimiento de la gestión pública departamental”. Asimismo, entregaron 175 maquinarias e insumos varios a las 17 gobernaciones del país, indican.

En el área de saneamiento, fueron construidos sistemas de agua potable para 13 localidades en beneficio de más de 67.500 personas. Además, se trabajó en la revitalización de 10 plazas barriales en distintos puntos del país, a través de obras de revitalización y la dotación de equipamiento para el esparcimiento social.

En apoyo a la salud pública fueron construidas, reacondicionadas y equipadas 12 Unidades de Salud de la Familia (USF). Y en el área de educación, fueron adjudicadas 3.156 becas de estudio universitario durante el 2023, y en este 2024 Itaipú coopera con el sistema unificado de becas del Gobierno del Paraguay para la concesión de 5.000 plazas para el cursado de carreras técnicas y universitarias.

También se trabajó en el mejoramiento de infraestructuras, refacciones y modernización de 11 laboratorios de colegios técnicos, de escuelas y facultades.