Negocio redondo: firma privada recaudará hasta durante la noche por estacionamiento en costosas oficinas de Gobierno

El empresario de eventos, Rodrigo Luis Nogues Bazán, conocido como “Coto”, explicó que se haya incluido la explotación de los estacionamientos de las oficinas de Gobierno en la licitación para el usufructo oneroso de los galpones del Puerto de Asunción fue una decisión de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), presidida por Julio César Vera Cáceres.

De esa manera, la empresa Nuevo Mundo Entertainment SA, de Nogues Bazán, única oferente y por ende adjudicataria de la ANNP, también se encargará de cobrar a los usuarios que utilicen los más de 1.900 espacios para vehículos que tienen los subsuelos 1 y 2 de estas torres, que costaron al Estado G. 574.579 millones.

“Ellos (ANNP) pusieron eso en el pliego porque querían un operador del estacionamiento (de las oficinas de Gobierno). Yo creo que hay muchísimos modelos como este en varios lugares del país”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANNP entregó a firma privada el negocio del estacionamiento de costosas torres del Puerto

Se espera un gran movimiento nocturno en el puerto de Asunción

Asimismo confirmó que no solo los funcionarios que hacen oficina en las torres tendrán que pagar el uso de los espacios para aparcamiento, sino también los clientes de los locales nocturnos que se instalarán en los galpones de la ANNP. En este sentido, dijo que esperan un gran movimiento nocturno.

“Las oficinas de gobierno funcionan en un horario distinto al movimiento que va a tener el lugar, o sea, ese estacionamiento también se va a usar de noche. Pero como te digo, ellos optaron por meter ese estacionamiento dentro del mismo pliego, para que tengan un operador del mismo”, destalló.

El empresario agregó que, si bien los estacionamientos están listos - gracias a una millonaria inversión de recursos públicos -, la firma Nuevo Mundo Entertainment SA deberá realizar una inversión de US$ 600.000 para dotar de tecnología a las instalaciones.

“Está bien, está hecho el espacio, pero la inversión que se tiene que hacer es enorme todavía. No hay nada de tecnología hoy en día en ese estacionamiento existente. Además, tiene mucho costo operativo también el mantenenimiento. No es que hoy en día esté a full operación”, dijo.

Lea más: ANNP adjudicó el arrendamiento de sus cuatro galpones a único oferente

¿Cuándo comenzará la movida?

Nogues Bazán resaltó que la movida en el Puerto comenzará una vez que concluyan la refacción de los galpones y cuando allí se instalen las diferentes bases, restaurantes, centros de entretenimiento o conciertos.

“Yo calculo que van a ser 12 meses, más o menos, de obras. Nosotros queremos llegar a mayo del año que viene, para las fiestas del 14 y 15 de mayo. Es nuestra idea poder llegar a esa fecha, pero no queremos prometer eso”, aclaró.

Resaltó que, una vez firmado el contrato, paso que sigue pendiente, el plazo de culminación de las mejoras será de 12 meses.

Lea más: Estos son los rubros que quiere desarrollar la “mimada” de la ANNP para convertir el Puerto en referencia

Canon que pagará la empresa a ANNP

La firma adjudicataria ofertó un canon fijo anual de US$ 135.000 a la ANNP por el arrendamiento de los galpones y 10% del monto de las facturaciones de los negocios que allí se generen. Estos montos serán revisados en 5 años más, según la ANNP.

La adjudicación contempla la explotación de los cuatro galpones (A, B, C y G), en los que funcionarán centros de servicios, bancos, financieras, medios de pagos, también centros gastronómicos y eventos como seminarios, congresos, conciertos, etc. Además de esto, la empresa cobrará a los usuarios de los estacionamientos de las oficinas de Gobierno, que hasta ahora no son ocupadas por las instituciones públicas.