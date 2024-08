ANNP entregó a firma privada el negocio del estacionamiento de costosas torres del Puerto

Las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción continúan prácticamente desocupadas, ya que hasta ahora solo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNI) ocupó una de las torres. Asimismo, los yuyos ya se van apoderando del predio de las nuevas edificaciones, según se pudo corroborar ayer en un recorrido de este diario por el predio.

Pero la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), administrada por Julio César Vera Cáceres, ya adjudicó la explotación de más de 1.900 estacionamientos de los subsuelos 1 y 2 de estos edificios públicos a la empresa denominada Nuevo Mundo Entertainment SA, representada por Daniela Susana Leguizamón González.

Esta entrega se concretó en el marco del arrendamiento de cuatro galpones del Puerto de la ANNP a la mencionada compañía, que también se encargará de recaudar en el estacionamiento de las oficinas, las cuáles le costaron G. 574.579 millones al Estado (US$ 85 millones al momento de la adjudicación y US$ 77 millones al cambio actual). La explotación del estacionamiento y de las demás instalaciones será por 20 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANNP adjudicó el arrendamiento de sus cuatro galpones a único oferente

ANNP: único oferente fue beneficiado

Estas adjudicaciones, tanto del estacionamiento como de los galpones, se consumaron a través de una licitación de la ANNP para “una alianza comercial estratégica”, en la cual solo ofertó la firma Nuevo Mundo Entertainment SA, que finalmente resultó beneficiada sin competir con otras firmas.

El contrato se firmará en la brevedad, una vez que la empresa adjudicada presente todas las documentaciones, según manifestó a este diario el presidente de la entidad, Julio César Vera Cáceres.

El titular de la ANNP confirmó que los funcionarios que trabajen en las oficinas de Gobierno o los visitantes tendrán que pagar por estacionar en los subsuelos a Nuevo Mundo Entertainment SA.

Lea más: Aprobaron “alianza” comercial para arrendar galpones de ANNP en capital

Todo es propiedad de ANNP, según Vera Cáceres

Asimismo, Vera Cáceres destacó que todas las construcciones que se hicieron en el Puerto, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco de plan de reconversión, son propiedad de la ANNP.

“Todo es propiedad del Puerto, todo se construyó en la propiedad de la ANNP y nosotros hemos acordado que el administrador de ese contrato sea el MOPC, que naturalmente ya ha cedido eso a la ANNP, porque de hecho todo eso se construyó en propiedad del Puerto. Todo lo que está ahí es jurídicamente de Puertos porque se construyó en su propiedad”, enfatizó. Esto pese a que el ente no invirtió un solo guaraní en las mejoras.

Cuando se le insistió cómo pudieron entregar un estacionamiento que costó millones al Estado a una empresa privada solo para recaudar, Vera Cáceres señaló: “A ningún funcionario público se le exime el costo del estacionamiento. Todos los funcionarios que tienen hoy sus oficinas en el centro ya pagan un estacionamiento. Entonces, esos estacionamientos de los subsuelos 1 y 2, que son más de 1.917 espacios, de los cuáles 70 son para motos, están destinados para el usufructo de todos los que quieran estacionar allí, fundamentalmente para los que van a prestar servicios en esos edificios públicos. O sea, van a tener que pagar a la empresa adjudicada”.

Lea más: Pedido de informe para la ANNP sobre arrendamiento de un sector del puerto de Asunción

También se le preguntó cuánto cobrará Nuevo Mundo Entertainment SA a los usuarios del estacionamiento y respondió que ignora ese detalle, pero que “los precios no pueden estar alejados del mercado”. Insistió que “todo ese tipo de cosas que no están mencionados taxativamente en los pliegos se tiene que adecuar a la ordenanza municipal de la Municipalidad de Asunción”.

Canon que pagará la empresa a ANNP

La citada firma ofertó un canon fijo anual de US$ 135.000 a la ANNP por el arrendamiento de los galpones y 10% del monto de las facturaciones de los negocios que allí se generen. Estos montos serán revisados en 5 años más, según Vera Cáceres.

La adjudicación contempla la explotación de los cuatro galpones (A, B, C y G), donde funcionarán centros de servicios, bancos, financieras, medios de pagos, también centros gastronómicos y eventos como seminarios, congresos, conciertos, etc. Además de esto, la empresa cobrará a los usuarios de los estacionamientos de las oficinas de Gobierno, que hasta ahora no son ocupadas por las instituciones públicas.

En este sentido, Vera Cáceres destacó que la firma Nuevo Mundo Entertainment SA buscará “realquilar” a las empresas que pretendan operar en estos galpones, pero que todos los subcontratos deben ser aprobados “ad referéndum” por la ANNP. La empresa deberá invertir entre US$ 5,5 millones a US$ 6 millones para “arreglar” los galpones y construir otro estacionamiento previsto a cielo abierto para 469 vehículos.