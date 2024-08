ANDE: aún sin fecha para dar a conocer precios del concurso para vender energía al Brasil

El 26 de julio último, en el marco del Concurso de Precios de Venta de Energía Eléctrica Paraguaya para el Ambiente de Contratación Libre (ACL) del Mercado Eléctrico Brasileño (MEB), 11 agentes comercializadores del vecino país presentaron sus propuestas para comprar 100 MW medios de la central hidroeléctrica Acaray, sin embargo aún no revisaron las cotizaciones, tampoco establecieron una fecha prevista para hacerlo.

Consultado cuándo abrirán los sobres N° 2, con las ofertas de precios, el director de Planificación y Estudios de la ANDE, Ing. Francisco Escudero, contestó que aún no hay un plazo establecido. Agregó que no tenía idea de una fecha probable, que no depende él y que tampoco hay un plazo legal.

El 26 de agosto la ANDE recibió los sobres N° 1 y N° 2, con las documentaciones requeridas y con las ofertas de precios de las empresas interesadas. Sin embargo, la empresa eléctrica estatal abrió solo los sobres correspondientes a los documentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Se acercan plazos para venta de energía de la Central Acaray

El Ing. Escudero había señalado que una vez verificadas las empresas que cumplieron con los requerimientos, harían la apertura de los sobres N° 2, también en un acto público. Estimó que darían ese paso un mes después de la recepción de ofertas.

ANDE no publicó aún en la DNCP propuestas

La ANDE aún no publicó en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la fecha en que abrirá las propuestas económicas, pero los oferentes esperan que sea como lo habían anunciado, es decir, la próxima semana. Esta expectativa se basa en que el lunes se cumple un mes desde la recepeción de las ofertas, pero también porque debe considerar que los representantes de las comercializadoras deben viajar desde el Brasil para estar presentes en el acto público de referencia.

Acerca del avance de las verificaciones de los documentos de las 11 oferentes, el director de Planificación y Estudios de la ANDE indicó que “parcialmente están evaluadas, que les falta constatar algunos documentos y realizar el informe final”.

Lea más: Para venta de energía al Brasil, nodo de frontera de Itaipú debe operativizarse

La venta de energía al país vecino está sujeta a la aprobación del Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil, la que se espera en los próximos días. De hecho, el próximo miércoles 21 de agosto se cumplirán 60 días desde que anunciaron que podría tardar la emisión de las autorizaciones, teniendo en cuenta que es la primera vez que la ANDE actuará como vendedora de energía para el mercado libre en Brasil.