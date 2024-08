Deuda pública: Aumento de pago de intereses y brecha entre ingresos y gastos en dólares

El servicio de la deuda pública de Paraguay (amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos financieros) muestra un considerable aumento de aproximadamente US$ 1.300 millones en el periodo 2010-2023. En 2010 los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública alcanzaron US$ 405,9 millones, o 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y llegó a US$ 1.678,8 millones, o su equivalente al 3,9 por ciento del producto, al cierre del año pasado. En tanto, los intereses generados por la deuda interna y externa pasaron de US$ 85,1 millones en 2010 a US$ 821,6 millones en 2023, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De enero a junio de 2024, el servicio de la deuda totalizó US$ 879,1 millones, un crecimiento del 6% con respecto al mismo periodo de 2023, cuando fue de US$ 829,3 millones. Los mayores pagos durante este año se dieron entre los meses de febrero a mayo con montos de US$ 130 millones a más de US$ 260 millones. Los intereses pagados y que forman parte del servicio de la deuda pasaron de US$ 385,3 millones en el primer semestre de 2023 a US$ 463,6 millones en el mismo periodo de 2024, un incremento de 20,3% o US$ 78,3 millones.

Este crecimiento sostenido de los intereses agrega presión a las finanzas públicas, dado que forma parte de los gastos rígidos del MEF, que deben ser fondeados exclusivamente con ingresos genuinos del Estado, no pudiendo ser refinanciados como sí es el caso del capital. A más de estar establecida esta premisa en la Ley de Administración del Estado (Nº 1535/99), dejar este monto impago dejaría al país en situación de default. La dinámica es diferente para el caso de las amortizaciones o pagos de capital que pueden ser repagados con deudas.

Ingresos y egresos de dólares

El calce en moneda extranjera es otro aspecto importante de la dinámica de la deuda. El calce es el equilibrio que debe existir entre los ingresos y egresos en la misma divisa. Los ingresos en moneda extranjera provienen de regalías y compensaciones de las binacionales Itaipú, Yacyretá y en menor medida, de las donaciones de gobiernos extranjeros.

Los ingresos en dólares del MEF rondan los US$ 500 millones (dependiendo del nivel de producción de electricidad).

Por su parte, los intereses de la deuda externa pagados en dólares van en crecimiento, observándose una diferencia entre ambos componentes (descalce de moneda), donde los gastos en moneda extranjera son mayores que los ingresos en la misma denominación. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas debe recurrir al Banco Central del Paraguay (BCP) en su carácter de agente financiero del Estado para la compra de dólares faltantes en el mercado cambiario, ejerciendo la gestión del Estado una creciente presión sobre el tipo de cambio.

Debido a este descalce en moneda extranjera, desde noviembre del año 2023 el MEF ha iniciado un proceso de desdolarización de la deuda mediante la paulatina conversión de préstamos denominados en dólares estadounidenses a moneda local.

El principal evento en este sentido fue la emisión inaugural en guaraníes en los mercados internacionales que realizara el Tesoro en febrero de este año por un importe del equivalente de US$ 500 millones. Así, a junio de 2024 la deuda pública total en dólares representa el 83,5% (US$ 14.824,8 millones) y en guaraníes el 15,7%.

Esta política de reconfiguración de las deudas en distintas monedas no solo apunta a mejorar el perfil de deuda de Paraguay, sino que también contribuye a mitigar los riesgos asociados al tipo de cambio en el componente del servicio de la deuda pública del país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.