Nueve criptomineras fueron dadas de baja tras suba de tarifa, según la ANDE

Luego de que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) elevara la tarifa entre 9% y 16% para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, en el que se encuentran clientes que utilizan la energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, nueve empresas fueron dadas de baja. Así lo señaló el gerente comercial de la institución, Ing. Hugo Rolón.

“En cuanto a los clientes de criptominería no hemos procesado solicitudes de baja de contrato; sí tenemos nueve clientes que fueron dados de baja por impago de sus facturas o porque al regularizarles a la categoría, comunicaron que no seguirán con la actividad”, señaló.

Con el aumento de la tarifa para los usuarios del Grupo de Consumo Intensivo Especial, informado a finales de junio pasado, desde la Cámara Paraguaya de Fintech, anunciaron que una gran parte de los “mineros” de criptoactivos cerrarían sus empresas debido a que el negocio ya no les sería rentable.

“Como consecuencia, Paraguay pasará de ser uno de los actores principales en el mundo de la criptominería a ser irrelevante en este sector”, advertía el director del citado gremio, Fernando Arriola.

Incremento de la tarifa para criptomineras de la ANDE

El incremento de la tarifa de energía eléctrica para esta categoría de clientes de la ANDE se realizó mediante la Resolución P/N° 49238, que indica también las condiciones generales, técnicas y comerciales del grupo de consumo intensivo especial, abastecido en los niveles de muy alta tensión (220 kV), alta tensión (66 kV) y media tensión (23 kV).

Esta situación generó muchas reacciones a nivel local como internacional, dado que están instaladas en el país compañías que se dedican a la criptominería y que son de capital extranjero. “Félix Sosa debe renunciar a la ANDE por poner en riesgo importantes inversiones para el país y por el inmenso robo de energía durante su administración”, sostuvo el asesor de empresas que invierten en este rubro, Ing. Nelson Cristaldo.

Respecto a las inversiones, dijo que en Paraguay estaban en funcionamiento tres grandes empresas de criptominería: Penguin, con 100 MW instalados, de los cuales 30 MW están operando con una inversión de US$ 40 millones en infraestructura y quizás otros US$ 30 millones en máquinas. También Muiden, con 120 MW instalados, de los cuales 90 MW están operando con una inversión de US$ 40 millones en infraestructura y otros US$ 80 millones en máquinas. Y la tercera sería Bitfarmas, que cuenta con 70 MW instalados, 100 MW en construcción con una inversión de US$ 70 millones en infraestructura y US$ 100 millones en máquinas.

Agregó que también existían 55 mineras instaladas en Media Tensión, que suman otros 100 MW en total de consumo, con inversiones de US$ 150.000 por cada MW en promedio en infraestructura, que suman US$ 15 millones, y US$ 80 millones en máquinas. “Estas empresas, en su mayoría, son de ciudadanos paraguayos o de paraguayos en Join Venture con empresas extranjeras”, comentó.

En este contexto, la firma Penguin Infrastructure, una empresa de tecnología con sede en Paraguay, anunció que consolidó una inversión para acceder a 400 MW de energía eléctrica en Brasil. Esta energía será destinada al uso electrointensivo en centros de datos, minería de activos digitales e inteligencia artificial. El director de Asuntos Públicos de Penguin, Bruno Vaccotti, explicó que esta inversión en Brasil, en principio, no implica que se retiren de Paraguay, pero que cambien su plan de expansión.

Tarifa en Brasil era menor de la que pagaban en Paraguay

Detalló que firmaron en el Brasil un contrato de usufructo de energía de 400 MW por 10 años, a una tarifa incluso menor a la que pagaban a la ANDE antes del último reajuste, aunque no dio la cifra. En cuanto a Paraguay, contó que el contrato que tienen con la ANDE es hasta 2030 por 100 MW y tenían planificado construir una planta de 600 MW en Ayolas, pero que ante las actuales circunstancias, desistieron.

Luego de algunas reuniones en las que miembros de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) intentaron persuadir a representantes del Poder Ejecutivo, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, que cambien de decisión, el Gobierno dio a conocer que se mantenía en su postura de elevar los precios para este grupo de consumo.

Al mismo tiempo, accedieron a trabajar en forma conjunta en la búsqueda de otras ventajas. “Actualmente, se está trabajando con la asociación para buscar algunas soluciones técnicas para el abastecimiento desde línea exclusiva, con unificación de sus acometidas, para aquellos que están siendo abastecidos desde línea de la ANDE”, explicó el Ing. Rolón.