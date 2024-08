Fe de vida en el IPS: “Vamos a buscar el error cero”, afirma gerente de Prestaciones Económicas

A partir del comunicado de ayer, del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), persisten dudas sobre cómo hará la previsional, el control luego de esta suspensión temporal de la gestión de fe de vida duante 90 días. Más aún, ante los errores comunicacionales que se dieron desde la semana pasada sobre la presencialidad obligatoria o no para efectuar el trámite.

En contacto con ABC AM 730, Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, aclaró algunos puntos como el del control vía presencial. Al respecto, dijo que esa forma es solo uno de los canales para la comprobación y que la carta orgánica del ente establece otras formas como las citadas en lo informado ayer por el Consejo.

Precisamente sobre estas variantes, a más de hacerlo de manera presencial (que es opcional y voluntaria), expresó que desde la pandemia, el IPS, potenció el sistema de comprobación con el cruzamiento de datos a través de la tecnología con varios entes del Estado tales como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección del Registro Civil y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

También con entidades bancarias y financieras. Uno de ellos es el banco GNB, que fue contratado para ser una de las vías de pago de haberes. Por medio de esta entidad cobran 28 mil jubilados. Justamente, este es uno de los lugares en el que la verificación de la fe de vida se puede efectuar de manera biométrica.

Desde agosto utilizaban las diversas vías para el control

Con respecto a si la previsional realiza regularmente los controles, desde que ella asumió en agosto de 2023, le consta que están controlando sin utilizar el método de la presencialidad. “Vamos a buscar el error cero”, puntualizó.

Otra situación que se produce, según Cubas, es que cuando una persona fallece en el Chaco, en el Registro Civil no se carga de manera inmediata el certificado de defunción. Señaló que es una cuestión particular de la zona a tener en cuenta. La falta de información en este tipo de casos, no puede pasar de seis meses.

“Si por falta de chequeo el IPS paga, puede recuperar el dinero, al comprobarse el fallecimiento, descontando de la pensión de la viuda”, indicó. En la actualidad el ente tiene 81.500 jubilados en total.