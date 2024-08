Opama no tiene aún el documento oficial de reforma del transporte público

Gustavo Espínola, integrante de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), sostuvo que aún no accedieron al plan del Viceministerio del Transporte (VMT) en el que se detalla de qué manera el Gobierno pretende mejorar el servicio para los pasajeros. “Solo tenemos respuestas parciales, nos enteramos por los medios de comunicación y no tenemos la documentación”, dijo en ABC AM 730.

El pedido permanente de los usuarios es contar con buses que les dé seguridad y eficiencia. Comentó que estarán atentos a que se aplique el servicio de noche y madrugada porque son muchos los que se quedan sin movilidad luego de salir de sus empleos, facultades o actividades recreativas.

“Se necesita de manera urgente una mayor frecuncia. No podemos esperar una reforma gradual para que se aplique este servicio”, mencionó.

Varios reclamos en la lista entregada al Vice del Transporte

Espinola recordó que a inicios del actual Gobierno presentaron cinco puntos de reclamo. Entre ellos están la transparencia en el uso del dinero público y el problema de las reguladas.

Con respecto a los buses en mal estado, le piden al vice Emiliano Fernández, que publique las denuncias y Opama verificará si se sancionan o no a las empresas denunciadas.

Entre otros puntos aparece la necesidad de un transbordo gratuito. “Es también un reclamo, por ejemplo en la zona de Capiata, porque hay problemas con los ramales para llegar hasta los buses que van a Asunción.

Adelantó que la semana que viene se reunirán con el viceministro y pretenden ejercer mayor presión.