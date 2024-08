¿Cómo afecta a la Economía paraguaya la caída de precios de cereales y menor exportación de maíz?

Los menores precios de los cereales, maíz y el trigo, aunados a la caída en el volumen exportado del maíz, afectaron los ingresos al país en US$ 47,74 millones a julio de 2024. Eso se desprende de los reportes del Banco Central del Paraguay (BCP).

El precio promedio ponderado del maíz a julio de 2023 se encontraba en 226,15 US$/ton y en lo que va de este 2024, se ubicó en 174,74 US$/ton, una diferencia de 51,41 US$/ton. El trigo cotizaba el año pasado a 317,22 US$/ton y este año a 235,94 US$/ton, una reducción de 81,29 US$/ton.

Entre enero a julio de este año ingresaron al país US$ 154,49 millones por la comercialización del maíz y trigo, conforme con datos del BCP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exportación del maíz disminuyó 29% a julio de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023. Se comercializaron un total de 623.265 toneladas con una reducción en los ingresos de 45%. A julio de este año ingresaron al país US$ 108,91 millones, US$ 88,26 millones menos que el 2023. Al considerar el precio promedio a julio de 2023, la caída fue de US$ 32,03 millones.

Lea más: Mayores exportaciones de granos y derivados, menores ingresos por divisas

Producción, por debajo de las expectativas iniciales

La producción de maíz disminuyó en aproximadamente 2.000.000 de toneladas al comparar con el 2023 por el atraso en la siembra de soja que acortó la ventana óptima para el cultivo del cereal. Muchos productores decidieron no avanzar con el cultivo, sumado a la sequía, que generó un déficit hídrico. El monto exportado al cierre de este año sería también menor que el del periodo pasado. Las proyecciones eran de más de 3.000.000 de toneladas de producción.

En Paraguay, el cultivo del maíz zafriña se da en febrero y su dinámica exportadora, en escenario adecuados, entre mayo a abril del siguiente año.

La abundante oferta mundial ha incidido en la baja de la cotización del maíz. Los dos principales proveedores del cereal –Estados Unidos y Brasil– produjeron 107 millones de toneladas de maíz, lo que representa más de la mitad del suministro global, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ucrania, el cuarto mayor exportador de maíz, retrasó su nueva cosecha a la espera de mejores precios.

El trigo también se vio afectado por menores precios

El volumen comercializado del trigo totalizó 193.190 toneladas al séptimo mes de este año, un aumento de 85% con respecto a 2023. Los ingresos aumentaron 37% por el volumen, mientras que por precios US$/ton sufrieron una caída de 26%. De enero a julio de 2023, el producto se comercializaba a 317,22 US$/ton y en 2024 a 235,94 US$/ton.

Los ingresos al país totalizaron a julio de este año US$ 45,58 millones. Dados los menores precios al comparar con los del año pasado, en el país hubiera ingresado US$ 15,70 millones.

El ciclo de cultivo del trigo se registra en invierno y su proceso de exportación va de octubre a setiembre del siguiente año. Por tanto, los datos expuestos corresponden a los últimos inventarios o stocks del cereal de la cosecha de 2023 cuando llegó a alrededor de 890.000 toneladas, conforme con estimaciones.

Lea más: Ajustes en Argentina impactan en comercio de frontera y mercado cambiario minorista

Las ofertas “baratas” a nivel internacional

La sobreoferta mundial y la existencia de ofertas “baratas” desde los principales países productores del Mar Negro presionan a la baja los precios del trigo, revelan agentes internacionales.

Las perspectivas del precio del maíz están sujetas, principalmente, al comportamiento climático de EE.UU. El cereal proveniente de Sudamérica continúa con precios competitivos. Para el trigo, las proyecciones son similares de precios a la baja por la abundante oferta estadounidense y los bajos precios del trigo ruso que marca la dinámica del mercado mundial.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.