Dólar: ¿Cuánto ya inyectó el BCP para evitar una mayor suba de la cotización?

Ante la apreciación del dólar en nuestro mercado, el Banco Central del Paraguay (BCP) aumentó su intervención mediante la inyección de divisas en el circuito financiero con lo cual busca contrarrestar la presión sobre la cotización y evitar una mayor escalada de la divisa, aunque no puede ir contra la tendencia alcista que es a nivel global, coinciden agentes del sector.

En el mes de agosto último, el ente monetario central inyectó US$ 168 millones al circuito financiero, completando en lo que va del año, unos US$ 1.033 millones, que es superior en 116% a lo que intervino frente al mismo periodo del año pasado, y superior incluso a todo lo inyectado en el 2023, de US$ 833 millones.

Según los datos del BCP, las intervenciones fueron por una parte de las ventas compensatorias de cuentas que tiene el Ministerio de Economía (MEF) en el BCP, por valor de US$ 124,5 millones entre enero y agosto del presente año, mientras que las intervenciones adicionales en el mercado fue por valor de US$ 44,05 millones, para el mismo lapso de tiempo.

La cotización del dólar alcanzó un nuevo pico en su cotización en el primer día operativo de este mes de setiembre al cerrar en G. 7.680 en el cambio efectivo y G. 7.692 en el interbancario, su mayor valor en nuestro mercado. La apreciación del dólar está en torno al 5% en lo que va del año.

¿Qué factores inciden en la suba del dólar?

Esta apreciación en parte responde a un menor ingreso de divisas por exportación de soja que fue cotizado a un menor precio en comparación al año pasado, como resultado hubo una merma de casi US$ 1.000 millones que no ingresó en el circuito financiero, lo que produjo cierta presión en el tipo de cambio en la primera parte de año. Por otra parte, también influyen factores externos por la incertidumbre en torno a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre la baja de su tasa de interés.

En tanto que los precios de productos importados ya subieron entre 5% y 10% en la primera parte del año, como efecto de la suba del dólar. Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) incluso advirtieron que si la tendencia de apreciación persiste, el traspaso y efecto en la canasta básica lo sufrirá los consumidores con un mayor incremento de precio de los bienes importados.