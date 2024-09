Falta de trazabilidad genera contrabando de cobre y evasión, denuncia CISPY

La reunión que se desarrolló en el Senado, entre la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) y varias instituciones públicas y privadas, arrojó más datos sobre el flagelo del robo de cobre que se extrae de los cables.

Carlos Mangabeira Cano, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), explicó la necesidad del proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato” porque habrá una manera de erradicar el problema.

Este perjuicio afecta finalmente a las empresas formales y a los tributos para el Estado porque se genera una evasión millonaria, afirmó. Según Mangabeira, creció considerablemente la informalidad, o más bien una “zona gris”, porque se habla de muchos problemas de robos de artículos que son de uso público o de propiedad del Estado.

Los hechos delictivos generan un perjuicio patrimonial al Estado y en estos casos se imposibilitan terminar las investigaciones. La Policía les dice a los empresarios que no existe una trazabilidad por falta de documentación.

Como manera para erradicar el inconveniente, el titular de la CISPy manifestó que se abre una oportunidad de crear un marco jurídico a una industria que se está desarrollando a nivel mundial, y “esto es una oportunidad de poder duplicar los números de recaudación, del consumo eléctrico y la mano de obra en fábrica. Está faltando este marco que establezca reglas claras de juego. Con esta ley se pueden generar bases para una mayor inversión y sostener las existentes”, destacó.

“Torniquete” al contrabando de metales en Pindoty Porã

En otro momento de su intervención en la Cámara de Senadores, el empresario detalló que desde su visión, en base a ese marco se ponga un “torniquete” e ir apretando hasta erradicar el problema.

Recordó que este tema fue encarado en algún momento y se detectó que no había comunicación entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la que anteriormente era Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas.

Añadió que la entonces SET (hoy DNIT) no se percataba de que una empresa declaraba U$S 120 la tonelada de una materia prima, cuando el valor de mercado era de US$ 8.000, generando así una subfaturación de unos US$ 100 millones.

“No es aislado el robo de cables, de la subfacturación y el contrabando por la ciudad paraguaya de Pindoty Porã (Canindeyú), que tiene a Brasil de un lado con una frontera seca. Ahí está todo junto y no se puede generar la trazabilidad”, subrayó. Agregó que la empresa formal tiene un documento de compra.

En cualquier investigación de robo, la Policía necesita llegar al lugar donde terminó el circuito y de ahí ir para atrás. “Más del 50% se maneja por canales negros o grises, no hay trazabilidad”, resaltó.

Lo que CISPY aporta en el rubro y en tributos

En su fundación en el 2020, este gremio comenzó con cuatro principales industrias recicladoras del país del sector plástico, vidrio, metales y cartón, recordó Mangabeira. Añadió que desde hace 40 años los desperdicios en Paraguay se usan como materia prima. Comentó además que el modelo económico cambió y se pasó de la economía lineal a la economía circular

“Hoy conforman la cámara 11 industrias. Se incorporaron a la economía circular con procesadoras de neumáticos, de elementos eléctricos y electrónicos, así también de envases de agroquímicos y de tetrapak. En cuanto a cifras, dio algunos números positivos al ser formales y que más de 100 mil personas generan un sustento económico para sus familias.

Explicó que al año, esta cámara utiliza como materia prima más de 300 mil toneladas de desperdicios valorizables. Esto genera un gran ahorro a la población en lo relacionado a recolección y disposición de residuos. Equivale a aproximadamente, en reducción de CO2 (dióxido de carbono), a 200 mil toneladas al año que alivia el medio ambiente en esa unidad de CO2.

“La CISPY paga al año en tributos más de G. 150 mil millones y consume más de G. 22 mil millones en energía eléctrica, que es una de sus principales materias primas de transformación”, recalcó.

Indicó que es la minoría lo que se roba en volumen, pero esa minoría genera un gran perjuicio.

Senador sorprendido de cómo se transporta el cobre desde Central hasta la frontera con Brasil

El senador, Luis Pettengill (ANR- FR) le pidió a Mangabeira que le dé ideas a los legisladores, de cómo obtener esa trazabilidad, ante el auge del robo de cobre.

“No entiendo qué le dicen a las autoridades de control en las rutas desde Central hasta Pindoty. “Estoy llevando chipa (manifestó de manera irónica). Con esta ley podremos achicar el lucro y que se acabe este tema”, consideró.

A partir de ahora, el estudio está en las comisiones de Energía, la de Industria, Legislación y en la de Narcotráfico, que buscarían un dictamen unificado.

La senadora Noelia Cabrera, titular de Conaderna, pidió que cada institución invitada a la reunión, acerque lo que se puede agregar al proyecto y adelantó que habrá una audiencia pública.