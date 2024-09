Dos frigoríficos concentran mayoría del mercado y ajustan precios a conveniencia, denuncia gremio

La cadena del sector de la carne paraguaya se está degradando por una suma de fallas, según el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Fernando Serrati.

Mencionó dos factores princiapales, entre ellos la falta de acceso al principal mercado de compra que -mencionó- es China, que compra el 30% de toda la carne producida en el mundo.

“Al no tener China, no tenemos ese paraguas que compra todo y el resto de los paísces nos compran sabiendo que no tenemos el principal; por lo tanto, vendemos más barato nuestra carne. Vendemos US$ 800 más barato”, indicó.

Carne paraguaya: compensación por falta de acceso a China

Serrati señaló que el Gobierno paraguayo debería solicitar una compensación a Taiwán o Estados Unidos para trasladarlo al productor afectado. “Tenemos una cuestión geopolítica con Taiwán que entiendo que el Gobierno la sostenga, pero comercialmente es pésimo negocio para el campo y para el productor de carne y de soja”, declaró.

Apuntó que si se logra acceder al mercado chino podría pasar de US$ 1.500 a 2.900 millones en cuanto a recaudación anual por exportación de carne.

Alta concentración de dos frigoríficos

El otro factor que resaltó influye es la alta concentración de compra y venta a nivel nacional que poseen dos frigoríficos, que hace que el productor recibe un precio menor que en un mercado competitivo. Mencionó que se tratan de la multinacional Minerva Foods y la firma local Frigorífico Concepción.

“Sostenemos que hay una alta concentración. Dos industrias frigoríficas tienen el 65% de la compra de ganado y de la venta de toda la carne que se produce para exterior y para consumo interno. Esa alta concentración puede estar distorsionando el mercado y no existe una competencia real por la mercadería; entonces, están ajustando el precio a utilidades que ellos quieran obtener”, declaró.

Puntualizó que cambió la forma de hacer negocación desde el 2017 o 2018 cuando hubo una fusión entre dos industrias. “El 85% del costo del frigorífico es la materia prima, léase el ganado. Entonces, a la industria frigorífica le da lo mismo vender la carne a US$ 3.800 por tonelada o a US$ 4.800 o 5.600 porque ajusta su magen de ganancia por el precio del ganado. Bajan el precio del ganado y ellos sostienen; entonces, mantienen sus utilidades”, agregó.

Incluso, señaló que no descartó que el frigorífico multinacional esté comercializando la carne de producción nacional al mercado chino, considerando que opera en varios países de la región que tienen acceso al gigante asiático.

Diálogo con gobierno y sector privado

El presidente de APPEC señaló que “para corregir la situación” debe haber una mesa de diálogo entre los gremios productores de la carne, la industrica frigorífica y el Gobierno.