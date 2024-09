Hablan de degradación de la producción de carne en Paraguay

La producción de carne en Paraguay atraviesa una situación crítica, según Fernando Serrati, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), durante una entrevista en la 730 AM. Serrati advirtió sobre la continua degradación de la cadena de producción de carne y lamentó que no se esté tomando la gravedad del asunto con la seriedad que merece.

Uno de los principales problemas señalados por Serrati es la falta de competitividad en el mercado paraguayo. “En Paraguay no se están haciendo bien los deberes. No hay un mercado competitivo donde la competencia debería fijar el precio, y no tenemos los mercados que deberíamos tener”, afirmó. Serrati subrayó la importancia del comercio internacional para el desarrollo del país, especialmente en un país como Paraguay, que es un gran generador de alimentos para el mundo.

Un tema central en sus declaraciones fue la falta de acceso al mercado chino, un mercado clave para la carne de menor calidad. “No queremos ver el verdadero mercado, que es China. Lamentablemente es así. Mientras habilitemos más mercados y no a China, vamos a seguir así. Estamos perdiendo aproximadamente 500 millones de dólares por año,” enfatizó Serrati.

El presidente de la APPEC también hizo un llamado a mejorar la promoción de la carne paraguaya en otros mercados importantes como Estados Unidos. Destacó que Paraguay tiene carne de excelente calidad, comparable con la de otros países. Sin embargo, para lograr mejores precios es esencial colocar adecuadamente la carne de menor calidad en mercados que puedan absorberla, como el chino. “China lleva todos los cortes y ese promedio hace subir el precio”, explicó.

Finalmente, Serrati hizo un llamado a las autoridades y a los actores clave del sector para que se sienten a dialogar y diseñen una política a largo plazo que convierta a Paraguay en una verdadera potencia en la producción de alimentos. “Necesitamos personas con experiencia, con capacidad y visión de diálogo para que Paraguay se convierta en una potencia de producción de alimentos,” concluyó.