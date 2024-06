Preocupa a los gremios la falta de libre mercado en el sector cárnico

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) sostienen que la apertura del comercio canadiense para la carne paraguaya debería ser motivo de celebración para todos los actores de la cadena cárnica; sin embargo, ha quedado ensombrecido por la insatisfacción del productor primario.

El comunicado resalta que el año comenzó con un optimismo, con un precio del ganado de 3.50 US$ y un valor de exportaciones de 4.700 US$ por tonelada. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente, con el precio de referencia del ganado cayendo a 3.00 US$ y el valor de exportaciones aumentando ligeramente a 4.920 US$ por tonelada.

Preocupa concentración del mercado

Las asociaciones destacan la preocupante concentración de la industria frigorífica, donde un pequeño número de actores controla una gran parte de la faena. Este dominio, según el comunicado, penaliza de manera injusta al productor y plantea serias preocupaciones sobre los abusos de posición dominante en el mercado.

“Reafirmamos que el mercado debe operar bajo condiciones de libre competencia para asegurar el crecimiento sostenido y el desarrollo integral del complejo agropecuario y del país entero”, subraya el comunicado. En ese sentido, las asociaciones instan a toda la industria a revisar su conducta con una visión a largo plazo y a sentarse a la mesa, junto con el gobierno, para discutir temas que permitan el crecimiento conjunto de todo el sector.

Randy Ross Wiebe, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) y Gerente de Frigochorti, destacó el hecho como trascendental para la industria ganadera nacional y estimó que en este primer año se podrían embarcar unas 4.000 toneladas de carne local al mercado canadiense.

Bajos precios

Por su parte el presidente de la ARP, Daniel Prieto Davey, celebró este nuevo logro para la cadena de la carne y felicitó a todos los que lo hicieron posible. Sin embargo, manifestó que a nivel primario, el sector productivo está atravesando por una complicada situación por los bajos precios, la sequía y otros factores adversos.

En este sentido enfatizó en la necesidad de acelerar la creación del Instituto Paraguayo de la Carne. Recalcó que Paraguay no está recibiendo el precio acorde con su calidad y que es absorbida por el productor primario, que desde hace tiempo está arrastrando esta complicada coyuntura.