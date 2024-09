PGN 2025: ¿prevé aguinaldo para jubilados?

El proyecto de ley de presupuesto 2025 cuenta con 271 artículos, distribuidos en 17 capítulos en los que se agrupan las disposiciones que, de aprobarse tal cual, regirán para el próximo año.

A modo de ejemplo, están primero los números del proyecto, las disposiciones generales, las remuneraciones y beneficios sociales del personal, inversión pública, deuda pública, seguridad social y régimen de jubilaciones y pensiones, contrataciones públicas, racionalización de gastos, entre otros.

En el capítulo referente a la seguridad social y el régimen de jubilaciones y pensiones, se menciona el aguinaldo y el aporte a la Caja Fiscal por cargos vacantes.

Aguinaldo y cargos vacantes

Como cada año, y el próximo ejercicio no será la excepción, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a pagar una gratificación especial anual a los jubilados y pensionados del sector contributivo, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y a la reglamentación que será fijada para el efecto.

La Caja Fiscal cuenta actualmente con 76.736 beneficiarios, entre jubilados y pensionados, que perciben mensualmente sus haberes jubilatorios.

El otro punto importante que establece el proyecto de ley de PGN 2025, es que mantiene la suspensión de la transferencia de recursos a la Caja Fiscal en concepto de cargos vacantes.

La normativa dispone la suspensión por el ejercicio fiscal 2025 la aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 de la Ley “De Organización Administrativa” del 22 de junio de 1909, en relación a las vacancias.

Fondos ingresaron hasta 2023

La Caja de Jubilaciones y Pensiones, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recibía mensualmente los recursos por cargos vacantes en las diversas instituciones públicas, hasta casi finales del año pasado cuando entró en vigencia la ley de medidas extraordinarias de gestión de las finanzas públicas.

Esta disposición luego se incorporó en el proyecto de presupuesto 2024, fue aprobado y actualmente está vigente, lo que agravó las finanzas de la Caja Fiscal y aceleró el uso de sus reservas, que según la estimación del MEF se agotaría en 2027.

Para tener una idea de lo que representaban los cargos vacantes, hasta octubre de 2023 ascendía a G. 667.290 millones (US$ 90,1 millones), según los últimos datos divulgados, que finalmente quedaron para que sean utilizados por el Tesoro para financiar otros programas presupuestados.

Déficit acumulado de la Caja Fiscal

La Caja Fiscal al mes de julio último registró un ingreso de más de G. 1,7 billones (US$ 243 millones al cambio presupuestado), pero los gastos realizados en el mismo periodo superan G. 3 billones (US$ 413 millones), lo que implica un saldo negativo de más de G. 1,2 billones (US$ 170 millones al cambio presupuestado).

El único sector, de los seis que conforman la Caja Fiscal, que sigue con superávit es el de empleados públicos, con 21% al final de julio.

Los demás sectores: magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros acumulan déficit del 31%, 18%, 75%, 67% y 46%, respectivamente.

Los desembolsos para el pago de haberes se financian con el aporte que realizan los activos y el subsidio que otorga el Tesoro Público con fondos provenientes de la recaudación de los impuestos. Sin embargo, la reforma anunciada para este año con la presentación de un proyecto de ley, el Gobierno decidió postergar su entrega para el próximo año.