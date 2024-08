Ejecutivo presenta PGN 2025 con un aumento del 14%

Esta mañana se oficializó la entrega del proyecto del Poder Ejecutivo del Presupuesto General de la Nación para el año 2025. El ministro de Economía y Finanzas entregó el documento digital al presidente Basilio “Bachi” Núñez.

El monto que pide el Ejecutivo para el año que viene es de U$S 17,7 billones. Ese monto representa un incremento del 14% en comparación al presupuesto del año pasado.

“Existen los recursos para que pueda ser financiado ese monto. Estamos teniendo recaudaciones por encima de lo estimado este año y eso abre la posibilidad de que tengamos este porcentaje de incremento”, sostuvo en conferencia de prensa.

Aseguró que solo se prevén los aumentos salariales establecidos en las leyes vigentes, ninguno incorporado.

“A pesar de tener ese incremento del 14%, se respeta lo que es el plan de convergencia fiscal, que parael año que viene indica un monto maximo de 1.9% del PIB como déficit fiscal”, detalló.

Recalcó cuáles serán los sectores priorizados por el Gobierno

Agregó que este año se tuvo un aumento del 7.5% en las recaudaciones fiscales, lo cual implicó un ingreso extra de U$S 870 millones, teniendo en cuenta lo previsto en el presupuesto del año 2023. “Tenemos ese monto demás, que pareciera mucho pero no lo es por la cantidad de necesidades que tenemos, entonces tenemos que hacer una priorización”, señaló.

En ese sentido, recalcó que este Gobierno planea priorizar los sectores de salud, educación, seguridad/justicia y redes de contención social.

De ese total de U$S 870 millones, detalló que en el proyecto se prevé que el Ministerio de Salud reciba U$S 103 millones más que el año en curso. Señaló que en ese monto se incluyen U$S 25 millones para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Además, detalló que el objetivo es que Educación reciba U$S 309 millones más, para financiar entre otros puntos el programa Hambre Cero.

En cuanto a seguridad, señaló que el Ministerio de Defensa y de Justicia tendrían U$S 111 millones más. Además, mencionó U$S 52 millones más para otros programas.

Indicó en cuanto a programas sociales, que se prevén U$S 46 millones más para la universalización del programa de asistencia a los adultos mayores.