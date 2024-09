Caja Fiscal: reforma se va a presentar “cuando la variable política lo indique”

En el primer día de la Expo Capasu se realizó ayer un conversatorio sobre “Reformas Institucionales y Perspectivas Económicas”, en el que participaron el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez; la ministra de Trabajo, Mónica Recalde; el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez y el viceministro de Economía y Finanzas, Carlos Javier Charotti.

En el panel le insistieron al viceministro Charotti sobre los planes que tienen desde el Gobierno para la deficitaria Caja Fiscal, pero no supo responder qué harán para evitar que el actual sistema de pensiones del sector público siga desangrando al fisco.

“Desde el punto de vista técnico, en lo que se está trabajando, es tener diversas alternativas que permitan llegar a un consenso sobre tres ejes fundamentales. Debemos tener un sistema equitativo, con sostenibilidad social y financiera, y por sobre todo con suficiencia. Entonces, eso es lo que se va a buscar” fue la respuesta que dio al auditorio.

Enfatizó que el problema de la Caja Fiscal que se viene arrastrando hace muchos años y que las reformas que se implementaron entre los años 2002 al 2003 fueron muy efectivas, pero que fueron afectadas por diversas modificaciones y beneficios adicionales que se fueron incorporando, lo que “provocó que tengamos un sistema altamente fragmentado”.

“El grado de inversión nos exige hacer reformas importantes para el país. La Caja Fiscal es una de ellas, pero otra es la reforma del servicio civil, que va a entrar primero al Congreso. Eso va a aportar transparencia y va a permitir que los funcionarios públicos tengan una carrera dentro del sector público, que también sea transparente, y eso también es una medida sumamente importante que creo que va a entrar primero”, expresó.

Reforma de la Caja dependerá de la “variable política”

Charotti señaló que la reforma de la Caja Fiscal se va a presentar después del proyecto de servicio civil “cuando la variable política lo indique”, pero que está en la agenda del Gobierno.

Déficit al mes de julio

Al mes de julio el ingreso de la Caja fue de más de G. 1,7 billones (US$ 243 millones al cambio presupuestado), pero los gastos realizados en el mismo periodo supera G. 3 billones (US$ 413 millones), lo que implica un saldo negativo de más de G. 1,2 billones (US$ 170 millones al cambio presupuestado).

Este resultado negativo de enero a julio último ya supera ampliamente el saldo rojo del año pasado, en casi 10%, cuando alcanzó G. 1,1 billones (US$ 154,7 millones), de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía

Con respecto a la convergencia fiscal, resaltó que una de las primeras medidas fue establecer una convergencia “creíble, responsable y transparente”, en el sentido de incorporar las deudas que se venían arrastrando desde la pandemia, que totalizan aproximadamente 1,1% o 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2023, que “no estaban incluidos en las cuentas fiscales”.

“Lo que se diseñó fue empezar con un déficit de 4,1%, dado que en mayo, cuando empezamos a trabajar en esto, el déficit anualizado estaba en torno al 3,5%, pero sumando las deudas que no estaban incorporadas, estábamos por encima del 4,5%. Entonces la convergencia fue llegar a un déficit de 4,1% el primer año, luego tener un déficit de 2,2% este año, que es lo que se va a cumplir nuevamente, un déficit de 1,9% el año que viene, 2025, y converger para 2026 en el 1,5%. La credibilidad de esta convergencia fue la que nos permitió, entre muchos otros factores, lograr el grado de inversión”, expresó.