ANDE: los 14 oferentes que se presentaron en licitación de LT para el Chaco

Para el proyecto de construcción de la Línea de Transmisión (LT) de 220 KV, Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 KV, en la región occidental, 14 empresas y consorcios acercaron sus propuestas a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) esta mañana. En el acto solo abrieron los sobres con las documentaciones. Posteriormente a la revisión y evaluación de las mismas, la institución informará cuáles son las habilitadas para la revisión de sus ofertas económicas.

Las firmas y consorcios que se presentaron fueron:

1) Consorcio Eléctrico (Ascent S.A. - Constructora Heisecke S.A.)

2) Consorcio Alto Chaco (DC Ingeniería S.A. - Proyectos y Montajes S.R.L.)

3) Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.

4) Consorcio Villa Real TT (Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. - Tecno plus Ingeniería S.A.)

5) Consorcio Rieder - Ecomipa - Chaco 220 kV (Rieder & Cía. S.A.C.I. - Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.).

6) Consorcio Ecomipa - Rieder - Ingelec LT 220 kV (Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A. (Ecomipa S.A.) - Rieder & Cía. S.A.C.I. e Ingelec S.A.)

7) Consorcio Eléctrico Chaqueño (LT S.A. Abengoa Chile S.A.)

8) Ocho A S.A. Constructora

9) Tocsa S.A.

10) Consorcio Nova Engevix - Wheel CO (Wheel CO S.A. Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.)

11) Consorcio Electro Chaco (Benito Roggio e Hijos S.A. Concret Mix S. A.)

12) CIE S.A.

13) Consorcio CIE - TESA Chaco (CIE S.A. - Tecno Electric S.A.)

14) Tecnoedil S.A. Constructora

Millonaria inversión de la ANDE

Esta licitación prevé una inversión que estima la ANDE en US$ 116.826.000, según lo publicado en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, había señalado anteriormente que la inversión sería de US$ 126 millones, de los cuales US$ 75 millones presta el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KFW), US$ 45 millones Fonplata y US$ 6 millones la ANDE. Su ejecución tiene un plazo de tres años.

“Es demasiado importante esta licitación, considerando que el Chaco paraguayo está teniendo un crecimiento muy importante en el consumo de energía eléctrica, principalmente por el sistema de regadío”, manifestó el presidente de la ANDE sobre el proceso.

Indicó que para el desarrollo del Chaco paraguayo es fundamental esta línea, considerando que la existente ya llegó a su capacidad nominal, principalmente en el verano. “Es fundamental para poder acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en el Chaco. De hecho, es una apuesta muy importante, considerando que el consumo es bajo todavía y las líneas son muy largas”, señaló. Y agregó que esta inversión busca acompañar toda la infraestructura que se está realizando en el Chaco.

Cabe recordar que este es un proyecto de 568 kilómetros de LT de 220 kV, más una subestación de 50 MVA en 220/23 kV en Pozo Colorado; y que ambas cuentan con un préstamo aprobado por el Congreso Nacional.