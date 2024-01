Peña habló con el titular de la ANDE sobre obras del sector eléctrico para el 2024

Además de las obras que llevarán adelante este 2024 para mejorar la calidad del servicio eléctrico, el presidente de la República, Santiago Peña, dijo en sus redes sociales que con el titular de la ANDE, Félix Sosa, también habló de “los avances en la digitalización de procesos como la implementación de la factura electrónica y la diversificación de la matriz energética de nuestro país, para seguir impulsando el desarrollo en beneficio de todos los paraguayos”.

Por su parte, el ingeniero Sosa, en cuanto a obras, detalló que conversaron sobre la segunda línea de transmisión (LT) de 220 kV para el Chaco. Recordó que este es un proyecto de 568 kilómetros de LT de 220 kV, más una subestación de 50 MVA en 220/23 kV en Pozo Colorado.

La construcción de la LT 220 kV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata, así como la de la subestación Pozo Colorado, ya cuentan con un préstamo aprobado por el Congreso Nacional.

El costo total del proyecto es de US$ 126 millones, de los cuales US$ 75 millones aporta el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KFW); US$ 45 millones, Fonplata y US$ 6 millones, la ANDE. Su ejecución tiene un plazo de tres años.

El titular de ANDE agregó que también charlaron sobre la obra de la LT de 220 kV de Vallemi hasta Carmelo Peralta y la Subestación que será realizado con el sistema leasing operativo. Al respecto, detalló que esta LT tendrá una extensión de 95 kilómetros. “Además se llevará a cabo la instalación de un transformador de potencia de 220/23 kV de 50 MVA, así como nuevas líneas de 23.000 voltios para brindar un servicio eléctrico de calidad y mayor confiabilidad a los pobladores de Alto Paraguay”, especificó.

La construcción de esta nueva subestación se llevará a cabo bajo la modalidad de leasing operativo, mediante una inversión aproximada US$ 30 millones.

Cabe recordar que el sistema leasing operativo consiste en lograr, licitación de por medio, que la empresa adquiera un terreno, construya una subestación y lo ponga en funcionamiento, a cuenta del cobro de la energía que sería vendida en los años futuros.

“También hablamos del proceso de ejecución de la obra de la línea de transmisión de 500 kV, doble terna, desde Yguazú hasta Valenzuela, recientemente adjudicada”, concluyó Sosa.