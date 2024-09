ANDE exporta energía a la Argentina a US$ 100/ MWh, pero Brasil ofrece máximo US$ 21,03/MWh

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, contó que a la Argentina, la empresa estatal de electricidad a su cargo, le vende en promedio una potencia limitada de 20 megavatios (MW), en horario punta de carga, en promedio a 100 dólares. “Pero eso está limitado por la capacidad de la infraestructura eléctrica y porque eso es lo que requiere”, comentó al ser consultado.

En tanto que el viernes último, la ANDE revisó las ofertas de precios de las siete comercializadoras brasileñas habilitadas en el concurso de venta de la energía de la central Acaray para el Ambiente de Contratación Libre (ACL) del Mercado Eléctrico Brasileño (MEB). Infinity Comercializadora de Energía Ltda. fue la que presentó el precio más alto por la energía de la Central Acaray: US$ 21,03 por MWh por un periodo de seis años.

Por otra parte, el precio más bajo fue de US$ 7,73 MWh, ofertado por Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities SA, por tres años.

El costo de generación de la hidroeléctrica nacional es de US$ 9,02 MWh, según confirmó el presidente de la ANDE.

La segunda mejor propuesta fue la que formuló Matrix Comercializadora de Energía Eléctrica SA, que ofertó US$ 12,00 MWh, pero solo por tres años, mínimo un año. En tercer lugar quedó Ámbar Comercializadora de Energía Eléctrica, con US$ 10,33 MWh por seis años. La de Enel Trading Brasil SA, con US$ 10,11 MWh, por dos años (del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026), fue la cuarta mejor propuesta.

Por debajo del costo de producción de la Central Acaray (US$ 9,02 MWh), ofertaron Kroma Comercializadora de Energía (US$ 8,68 MWh, por seis años); Vitol Power Brasil Ltda. (US$ 8,66 MWh, por seis años) y como se resaltaba más arriba, Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities SA (US$ 7,73 MWh).

La definición de la ANDE por la venta o no a estos precios se sabrá en menos de 10 días, según anunció el Ing. Sosa. “Acá nosotros no vamos a realizar ninguna inversión para poder exportar la energía a Brasil. O sea que así como está la infraestructura eléctrica, es factible realizar la exportación, y abre un gran camino”, destacó.

¿Cuándo estarán los permisos?

Este concurso de precios se realiza ad referéndum de las habilitaciones de parte del Ministerio de Minas y Energía del Brasil. Consultado sobre el avance de este proceso, el titular de la ANDE señaló que esperan que en estos días se resuelva ese punto. “Por la información que tenemos y la conversación que estoy teniendo directamente con ellos, en breve se va a publicar la autorización para ambos mercados: de corto plazo y para el mercado libre”, sostuvo el funcionario.

Añadió que la posible exportación de energía eléctrica al Brasil es demasiado importante para nuestro país, pensando en la integración energética de los países de la región. “Esto va a representar un hito histórico, no solamente para Brasil, sino también para la región”, expresó.