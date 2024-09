¿Es realmente Paraguay una “tierra de oportunidades”?

Paraguay ha registrado una gran expansión económica en las últimas décadas, de un promedio anual de 3,6%. Esto permitió la reducción de la pobreza de 44,7% de la población en 2003 a 17,6% en 2023. Pero ese crecimiento ya no basta para generar bienestar a los paraguayos y paraguayas “de a pie”. Por eso, el reporte “De una tierra sin litoral, a una tierra de oportunidades” analiza el potencial económico del país y los desafíos que enfrenta para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. Pui Shen Yoong, economista senior del Banco Mundial para Paraguay y Uruguay, es una convencida de que Paraguay puede vencer “la trampa de los ingresos medios”.

- ¿Qué podría pasar con la economía paraguaya si no logra superar esa trampa de ingresos medios?

- Paraguay en este momento todavía tiene espacio para crecer, si aumentamos otros factores de crecimiento. La inversión, la acumulación de capital, todavía tienen espacio para crecer y también la participación de mujeres en el mercado laboral. Lo que pasa es que aumentando solo esos factores de crecimiento, traerá retornos en el corto o mediano plazo, pero en el largo plazo, lo que importa es el aumento de productividad. Esto es para todos los países, no solamente Paraguay. Y en casi todos los países de desarrollo, vimos que la productividad es el desafío, porque estamos hablando de cambios de eficiencia en el largo plazo. Entonces, si no aumentamos la productividad de la economía, sí se va a seguir creciendo, un poco. Pero a largo plazo, el ritmo de crecimiento va a caer. Entonces para sostener un crecimiento más a largo plazo sí se necesitan aumentos en la productividad.

- ¿Es factible aumentar la productividad en una economía cuya ventaja competitiva está en el sector primario?

- Sí, Paraguay tiene esa particularidad: su ventaja comparativa realmente es en el sector agropecuario. Pero qué se entiende de “sector agropecuario”. No es simplemente sacar los cultivos y venderlos a los mercados de afuera, no es solamente vender soja en grano. Se puede pensar en un modelo donde Paraguay empieza a industrializar más estos cultivos, fortalecer la agroindustria y también servicios relacionados al agro. Leí en una noticia hoy que hay una startup paraguaya que está empezando a trabajar con tecnología digital para el campo, por ejemplo. Esto puede ser una ventaja para Paraguay, porque esta generación de conocimiento en todo del sector agrícola y de investigación y desarrollo, es muy importante.

Eso es algo que Paraguay puede aprovechar más. Porque hoy en día creo que está muy enfocado en la producción solamente, y no en la transformación de los cultivos, ni en los servicios que necesita el sector para desarrollarse.

Entonces en el reporte destacamos mucho el sector de servicios: Servicios financieros, de educación. Paraguay tiene un potencial para aprovechar más y exportar más estos servicios que pueden ser vinculados al sector agropecuario.

- Fuera de ese rubro, ¿hay oportunidades también para crecer?, ¿qué hacer con las mipymes y la informalidad?

- Claro. Lo que vimos es que hay algunas empresas muy grandes, con mucho éxito, y empresas micro y pequeñas, pero en el medio no hay tantas. Entonces el desafío es cómo las micro pueden crecer para ser medianas y eventualmente quizás grandes. Hay una brecha en el medio que estamos viendo en Paraguay también, como en otros países.

El desafío para las mipymes es realmente tener acceso a la financiación cuando empiezan. Ese factor es muy importante para determinar si el negocio va a ser formal o no. Muchas veces las empresas cuyos dueños recibieron algún financiamiento al comienzo del negocio, tienen más probabilidad de que sean formales después. Entonces sí, yo creo que las mipymes pueden aumentar su productividad también a través de mejorar las capacidades de los trabajadores y de los dueños, de gerenciar mejor , utilizar tecnologías digitales. Vemos que Paraguay todavía tiene espacio para mejorar esas capacidades dentro de las empresas, cuando comparamos con otros países de la región.

- Si tuviéramos que identificar tres acciones para comenzar a transitar en ese camino hacia la mayor productividad, ¿cuáles serían esos tres pasos?

- Yo creo que mejorar el ambiente de negocios para facilitar la entrada de empresas nuevas es importante. Porque muchas veces las empresas nuevas traen ideas nuevas y ahí surge el factor innovación.

Vimos que no es fácil entrar en todos los sectores. Hay algunos sectores -y esto no solo pasa en Paraguay, sino en toda la región-, que podrían tener más espacio para la competencia, podrían tener reglas de juego iguales para todos, para que puedan entrar más empresas.

Paraguay ha hecho una transformación muy importante con la creación de las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS). Hay que aumentar un poco el conocimiento sobre este programa y ver cómo tornarlo más atractivo para las empresas. Quizás no es sólo simplificar el registro, sino también aportar otros servicios de capacitación para que sea más atractivo ser formal.

El segundo punto es facilitar también la transformación de empresas que ya no son tan productivas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace algunos años, Paraguay ha impulsado reformas en una ley de insolvencia y entiendo que por una serie de factores eso no pasó. Yo creo que es muy importante retomar ese tipo de reformas. La gente que trabaja en una empresa que ya no está generando tantos ingresos, que debe estar encaminada en proceso de transformación, puede trabajar en otras empresas. Pero hay que colocar esos recursos para que sean más eficientes.

El tercer punto sería el acceso a la financiación a las mipymes y creo que en ese sentido, la AFD está haciendo muchos esfuerzos para ampliar la gama de productos y servicios financieros a las empresas.

- ¿Por qué a los paraguayos y paraguayas debería importarnos el crecimiento de la productividad? ¿Cómo se beneficiarían los trabajadores a través de ella?

- Una manera muy simple de explicar la productividad es pensarla como eficiencia: hacer más con menos o hacer más con lo mismo. Un hallazgo que quiero traer del reporte que es muy importante es que las empresas formales más productivas pagan 3,5 veces más salario que las empresas informales menos productivas. Esto es algo importante porque muestra básicamente cómo aumentamos la generación de empleos formales en el país, que es aumentando la productividad de las empresas existentes y facilitando la entrada de empresas productivas nuevas. Entonces es una manera muy simple de mostrar la importancia.

Yo creo que el aumento de la productividad no es algo que se siente muy rápido. Es un proceso largo, pero a largo plazo podría beneficiar a mucha gente.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de otros países en la transformación de su modelo productivo hacia uno más productivo?

- Yo destaqué mucho la experiencia de 34 países que han logrado transformarse, de países de ingreso medio alto al ingreso alto. En los últimos 34 años solamente esos 34 países han logrado ser países ricos básicamente. ¿Cómo hicieron? Vimos que hay dos modelos. Un tercio de esos países se beneficiaron con reformas regulatorias institucionales que estaban vinculadas al proceso de integración en la Unión Europea.

Abrieron sus mercados, hicieron una serie de reformas regulatorias para mejorar la aplicación de competencia, entonces muchos de esos países que eran parte de la Unión Soviética, por ejemplo, tuvieron un impacto tremendo en la productividad.

El otro grupo de países, que es la experiencia de Corea, Taiwán, varios tigres asiáticos, optaron por aumentar los ahorros y la inversión. Invirtieron un montón en la política de educación, creo que es fundamental, y también eligieron algunas políticas como la política industrial en que el Estado básicamente apoyó a algunas empresas para que sean globales. Básicamente tuvo una política orientada a la innovación y exportación pero con apoyo del Estado, no era 100% libre mercado.

En los Estados Unidos también ocurrió. Por ejemplo, la creación de la primera computadora de Apple fue muy apoyada por el Estado. Es una parte de la historia que la gente no conoce mucho, pero hubo mucha inversión en investigación y desarrollo para que salga este primer producto.

Lo que estamos sugiriendo no es volver a las políticas de sustitución de importación. Esto no ya no funciona. Tampoco estamos sugiriendo la indiferencia del Estado en el sector privado.

Lo que estamos sugiriendo es: Si hay brechas en el mercado donde el Estado puede aportar, sería con la innovación. Porque muchas veces para innovar y para empezar, para exportar, para hacer algo diferente, necesitamos un poco incentivo.

Y si bien hoy en día hay muchos regímenes especiales en Paraguay, quizá habría que estudiarlos y pensar si estamos focalizando el apoyo a las empresas de una manera que sean más eficientes.

Quizás hay empresas que ya no necesitan más este apoyo, así que hay que afinar un poco esta política, de acuerdo a las empresas. Hoy ya existen, ese es mi punto. Ya tenemos el régimen de máquina, la zona franca, estas son maneras en que el Estado paraguayo hoy ya apoya a las empresas. Pero quizás hay que realmente empezar a pensar si está funcionando este apoyo o si deberían redireccionar de otra manera. No es gastar más, es realmente estudiar si las políticas hoy están beneficiando a las empresas correctas que están aprovechando esto para ser exportadores globales.

- ¿Es posible lograr sostenibilidad con un empresariado tan conservador al que le cuesta los cambios? ¿Paraguay tiene potencial para hacerlo, considerando que hay muchos pequeños productores con menor capacidad de cambio respecto a los grandes?

- Yo creo que hay que desasociar sostenibilidad con la idea de “no cambiar nada y preservar todo en un museo”. No es esto de lo que estamos hablando. Especialmente hablando de los pequeños productores, hay que pensar un poco en asociar sostenibilidad con competitibidad. Cómo insertaros en cadenas de valor para que lo que hacen sea más eficiente, que puedan producir más utilizando menos recursos, intensificando la producción agrícola, utilizando menos insumos para producir más. Eso es ser más productivos, más eficientes.

Y aprovechar también que hay muchas oportunidades en los mercados más avanzados, que es un hecho que ya exigen mucho más al pequeño productor y quizá hoy en día les es difícil cumplir. Por ejemplo, utilizar tecnologías climáticamente inteligentes. Entiendo que Paraguay ha desarrollado la siembra directa, pero los pequeños muchas veces carecen financiamiento y conocimiento para utilizar las tecnologías en su producción.

Entonces hay que mirar un poco el sector con esa mirada, cómo apoyarles a insertarse en las cadenas de valor y poco a poco transformarse para ser más eficientes. Esto es lo que queremos decir con sostenibilidad.

En el informe destacamos también que el estado paraguayo no gasta mucho en el sector agropecuario. Yo creo que esto es interesante, porque por más que el sector sea muy dominante, una gran parte de está movida por el sector privado. Pero el pequeño necesita más aporte del sector público.

Pero sabemos que estamos en un proceso de consolidación fiscal, no hay muchos recursos disponibles para hacerlo. Entonces también el Estado debe buscar maneras de invertir en aporte al pequeño productor de una manera eficiente.

Entonces, yo pongo 10.000 guaraníes del sector público para catalizar otros tipos de inversión del sector privado. Es buscando este efecto multiplicador en que hay espacio para mejorar la ejecución del gasto público y de inversión en los proyectos que apoyan a los pequeños productores.