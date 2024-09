AmCham Job Fair: Un espacio de oportunidades para conectar con empresas y profesionales

El sábado 12 de octubre, a partir de las 9.00, se realizará la feria de empleos AmCham Job Fair, organizada por la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, la Fundación AmCham y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. Se realizará en la Torre 1 de Paseo La Galería Torre 1, de 09:00 a 17:00.

Los organizadores informaron en redes sociales que se trata de un espacio de oportunidades para conectar con empresas y profesionales. “Abrimos las puertas de la primera feria de empleo dirigida a becarios, exbecarios y personas que hayan trabajado o estudiado en los EE.UU”, destacaron.

“Este evento único para los socios corporativos de la Amcham que buscarán jóvenes becados con estudios universitarios en el exterior y hablan inglés. Los puestos dependerán de esas empresas”, indicó Peter Hansen, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.

El objetivo principal de la AmCham Job Fair es facilitar el vínculo entre profesionales de niveles junior, semisenior y senior, con compañías líderes en sus respectivos sectores. Este evento busca acercar a los postulantes oportunidades laborales únicas y al mismo tiempo, crear un entorno ideal para que las empresas puedan identificar y captar talentos extraordinarios.

Si participaste de estos programas podrás ser candidato

Serán convocados una diversidad de candidatos que hayan participado de programas como: Access Scholarhip Program, Youth Ambassadors, Programa de Becas Hayes, Global Ugrad Program, Opportunity Funds, Competitive College Club, Young Leaders of the Americas, Study of the U.S. Institute (SUSI) para mujeres de pueblos originarios y afroparaguayas, Academy of Women Entrepreneurs- AWE, Global Online Courses for English Teachers (Open), Fulbright y Fulbright-BECAL, entre otros.