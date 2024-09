Precio de combustibles: La respuesta que dio un gremio al ministro de Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, en una entrevista con Telefuturo, dijo que todos los días le “tortura” al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que reduzca los precios de los combustibles. Enfatizó que con los precios internacionales están dadas las condiciones para esa reducción.

La afirmación del titular de Economía no cayó nada bien a la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac). El vocero del gremio, Miguel Bazán, en respuesta al ministro, explicó que en el escenario actual no es oportuno hablar de una posible baja de precios, y la preocupación debe centrarse en evitar un desabastecimiento.

En este sentido, enfatizó que la suba del dólar y la bajante del río impactan con fuerza en los precios y que la baja internacional no es suficiente en este momento para hablar de una reducción de precios de los carburantes.

“El ministro de Economía solo ve la pantalla de precio del crudo. No se da cuenta de que el dólar se ‘escapó’ casi 300 puntos, y que la bajante del río nos está encareciendo el flete y los costos de almacenaje. Hay que preocuparse de que no nos falte el producto en plena siembra. El río baja todos los días”, enfatizó el empresario.

Barcazas transportan combustible con dificulades

Bazán argumentó que una barcazas tienen 3.000.000 de litros de capacidad y que, por la condiciones de la bajante, actualmente solo cargan 2.000.000 de litros. “Aún así no pueden llegar y tienen que alijar (aligerar la carga de la embarcación) a otras barcazas para atravesar algunos pasos. No estamos dimensionando el problema que puede llegar a ser esta situación”, manifestó.

Petropar “analiza” sus precios

En Petropar, desde el departamento de comunicaciones, informaron que están analizando las cotizaciones y que hasta ahora no se tomó ninguna decisión. El 26 de junio último, Petropar bajó sus precios del diésel, pero no as los de las naftas, justamente porque las cotizaciones de este carburante seguían altas en el mercado internacional. El precio se redujo G. 300, tanto del gasoíl común, Tipo III, cuyo precio quedó en G. 7.440 por litro, así como el del premium, que bajó el mismo valor y quedó en G. 9.240 el litro.

Pero ante el elevado valor internacional de la gasolina, el 20 de julio último, la estatal se vio obligada a subir G. 290 por litro de sus naftas. La común, por ejemplo, aumento a G. 6.430, la intermedia a G. 6.930 y la súper a G. 8.280.

Los privados también se sumaron, tanto a la reducción del precio del diésel, y como en la decisión de subir los precios de las naftas de Petropar en su momento.