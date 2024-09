PGN 2025 no prevé fondos para reforma del transporte público ni para el tren de cercanías

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2025 está actualmente en estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, integrada por senadores y diputados.

La propuesta que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el 30 de agosto último asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), aumenta G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones) y equivale a un 14% más comparando con el presupuesto 2024 aprobado inicialmente.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el lunes último acudió a la Comisión Bicameral de Presupuesto para brindar a sus integrantes detalles del referido plan y para responder a las consultas de los legisladores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2025: vea cuánto destinará el Gobierno al “bicicleteo” de la deuda pública y cuánto a obras

Los parlamentarios preguntaron al ministro sobre dos temas de mucha importancia para la población, como son la reforma del ineficiente sistema de transporte público de pasajeros y del tren de cercanías, ambos proyectos que el gobierno del presidente Santiago Peña (ANR cartista) había prometido concretar.

En esa primera sesión de la bicameral, el diputado opositor Raúl Benítez (PEN) consultó al ministro qué fondos se contempla en el proyecto de PGN 2025 para la reforma del transporte público, atendiendo que en la primera quincena del mes, el Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó el plan y que se habló de comprar 1.000 buses, carriles exclusivos, tecnología, monitoreo, entre otros.

No existe plan cerrado sobre transporte

Fernández Valdovinos explicó a los parlamentarios que no se contemplan los fondos, porque todavía no existe ningún plan cerrado y, por lo tanto, no existe forma de incluir una previsión de recursos en el plan de gasto.

Señaló a los legisladores que va a cuidar qué es lo que se va a meter realmente en el presupuesto en este punto, “porque si no, no solamente debo contener a mis colegas (ministros), sino a mis vice colegas (viceministros, en alusión al viceministro de Transporte Emiliano Fernández), que también a veces se me van y quieren gastar todo lo que no hay, pero no hay ningún plan cerrado y, por lo tanto, no existe ninguna forma de meter en el presupuesto”, dejó en claro.

Lea más: Reforma del transporte público: se proyecta un cambio en el modelo de negocios, sostienen

El proyecto de presupuesto 2025 sí contempla dentro del programa del MOPC recursos para el subsidio al transporte público del área metropolitana, aunque sobre este punto no se hizo mención alguna en la reunión.

La cifra establecida para el pago a los transportistas representa G. 302.760 millones (US$ 40 millones al cambio presupuestado), lo que implica un aumento de G. 40.121 millones (US$ 5,3 millones) o sea 15,2% más con respecto a lo presupuestado para este año 2024.

Tren de cercanías está más lejano

Con respecto al tren de cercanías, a inicios del presente mes el presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A (Fepasa), Facundo Salinas, informaba de la cancelación del proyecto conjunto con Corea del Sur para la construcción del tren entre Asunción e Ypacaraí.

Salinas también anunció ese día que, a finales de este mes de setiembre, van a presentar un nuevo proyecto de ley para replantear la construcción del tren de cercanías y adelantó que el Estado va a incluir un aporte económico al proyecto, combinado con fondos del sector privado, y en ese sentido, dijo que el gobierno ya tomó la decisión de invertir entre el 20% y 30% del monto total requerido.

Sobre este punto, el senador Sergio Rojas (PLRA) le preguntó al ministro Fernández Valdovinos si estaban contemplado los fondos en el proyecto de presupuesto para el año venidero.

Lea más: Tren de cercanías: anuncian cancelación del proyecto con Corea

Rojas, según expuso en la sesión de la bicameral, dijo que por más que el gobierno paraguayo lo niegue, el gobierno de Corea se enojó porque se votó a favor de Riad, Arabia Saudita, para que sea sede de la Expo Mundial 2030 y no por Busan, a pesar de que Arabia nunca aportó un centavo a nuestro país y, en cambio, Corea es uno de los principales cooperantes.

El ministro Fernández Valdovinos se limitó a decir que el tren de cercanías no está presupuestado porque no existe ningún proyecto para ser financiado. Indicó que una vez que se tenga el proyecto volverá a consideración del Congreso, pero que la forma a va ser totalmente diferente al previsto anteriormente, pero sin entrar en detalles.

Lo mismo sobre relación con China

Con respecto al enojo de Corea, el ministro de Economía dijo que desconocía que si se votaba a favor nos iban a dar el préstamo y argumentó que, en este tipo cosas, él es bastante pragmático, lo mismo con relación a China (República Popular China).

Lea más: Estas son las razones por la que se canceló el tren de cercanías, según el diputado Rubén Rubín

“Creo que podemos hacer cualquier tipo de actividad comercial con China, siempre que no nos digan que tenemos que ser amigos de ellos y no de Taiwán”, explicó el ministro y luego afirmó que “lo mismo debería ser con Corea, “no tendría que importarles a quien votamos si es que ellos quieren ayudar a Paraguay, lo deberían ayudar por ser Paraguay y no porque votamos en tal sentido, pero esto es algo que ya lo dije al embajador de Corea”.