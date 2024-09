Deuda pública: Tesoro destinó 40% de recursos genuinos para pagar intereses

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su informe de “Situación Financiera” (Situfin) correspondiente al mes de agosto detalla los ingresos obtenidos y los gastos realizados en diferentes conceptos.

Uno de los gastos reportados guarda relación con el pago de los intereses de la deuda pública 284 contrajo el país, a través de los diferentes gobiernos de turno.

Estos intereses se pagan con los denominados recursos del Tesoro o recursos genuinos, que son los obtenidos, principalmente, mediante la recaudación de los impuestos que abona la ciudadanía en general a través del impuesto a valor agregado (IVA), impuesto a la renta empresarial (IRE), impuesto a la renta personal (IRP), y del impuesto selectivo al consumo (ISC), entre otros.

Los intereses no pueden ser financiados con endeudamiento, tal como ocurre con la amortización del capital, porque la ley lo define como un gasto corriente y prohíbe esta operación, aunque, excepcionalmente, en tiempos de pandemia esta disposición fue suspendida.

Pagos realizados cada mes

El MEF, a través del Tesoro Público, paga los intereses a los tenedores de bonos del Tesoro, por las colocaciones realizadas en el mercado local e internacional; y a las organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, CAF, Fonplata, entre otras entidades.

Los datos del Situfin indican que enero pagaron G. 62.700 millones, en febrero G. 524.200 millones, en marzo G. 923.900 millones, en abril G. 473.100 millones, en mayo G. 692.500 millones, en junio G. 323.500 millones, en julio G. 240.100 millones y en agosto G. 679.800 millones.

En total, al octavo mes del año, el Tesoro ya desembolsó poco más de G. 3,9 billones (US$ 528,2 millones al cambio presupuestado), o sea G. 1,1 billones (US$ 150,3 millones) más, que equivalen a un aumento del 39,8% con respecto a lo transferido en el mismo periodo del año pasado, cuando el monto fue de G. 2,8 billones (US$ 377,9 millones).

La cartera de Economía explica que el aumento en el pago de los intereses en términos acumulados, del 39.8%, se debe principalmente a un mayor nivel de los intereses de la deuda de bonos y préstamos de organismos multilaterales. Dentro de este paquete, los pagos de intereses de la deuda externa crecieron 34,2% y de la deuda interna 102%.

Deuda pública total a julio

El informe del MEF sobre deuda pública al mes de julio, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, da cuenta de que el nivel de endeudamiento alcanzó US$ 17.802 millones, lo que representa 39,4% del PIB, prácticamente en el límite sostenible para el país del 40% del PIB, según algunos analistas y organismos internacionales.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 prevé para el pago de la deuda interna y externa G. 12,4 billones (US$ 1.643,1 millones), que implica un aumento del 32% con respecto al monto contemplado en el presupuesto vigente 2024 para amortización, interés, comisión.

Solo en lo que respecta a los intereses se contempla G. 8,1 billones (US$ 1.070,1 millones), monto que implica 22% más que la prevista para el presente ejercicio.