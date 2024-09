Deuda pública: una nueva emisión de bonos en camino

El informe que dio a conocer ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que la deuda pública al mes de julio subió levemente en un US$ 42,9 millones.

Con este nuevo endeudamiento los compromisos acumulados de enero a julio, que incluye la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 17.802 millones, lo que representa 39,4% del PIB.

Los datos dan cuenta que a la administración central le corresponde US$ 15.963,4 millones, que equivale a 35,3% del PIB; y a las entidades descentralizadas con garantía soberana, US$ 1.838,7 millones, que equivale a 4,1% del PIB.

En diciembre de 2023 el ejercicio había cerrado con una deuda total de US$ 16.565,9 millones, lo que en aquel entonces ya representaba el 38,5% del PIB. Desde diciembre del año pasado a julio del presente ejercicio la deuda aumentó US$ 1.236,1 millones, según los datos del MEF.

Primera emisión de bonos tras grado de inversión

Los compromisos incluyen préstamos de organismos financieros internacionales y la colocación de bonos del Tesoro, tanto en el mercado local como en el mercado internacional.

En ese contexto, el próximo miércoles 25 la cartera de Economía tiene previsto colocar una nueva partida de bonos del Tesoro en el mercado paraguayo.

La emisión será la primera tras la obtención del grado de inversión otorgada por la agencia calificadora Moody’s, que a finales del mes de julio elevó su calificación de Ba1, con perspectiva positiva, a Baa3, con perspectiva estable.

Entre las condiciones establecidas para mantener la calificación, Moody’s señala la necesidad de preservar la fortaleza fiscal con la reducción del déficit, mantener en los próximos años un crecimiento económico promedio de 3,5% y que la carga de la deuda se mantenga en torno al 40% del PIB.

La cartera de Economía ya realizó una emisión por US$ 1.000 millones en el mercado internacional en febrero y dos emisiones en el mercado doméstico en marzo y junio, respectivamente, por un total equivalente a US$ 159 millones.

Quedan pendientes para las próximas subastas a ser realizadas el 25 de este mes y el martes 10 de diciembre, alrededor de US$ 185 millones más de endeudamiento antes de cerrar el año.

El informe del MEF al mes de julio indica que el endeudamiento total mediante la colocación de bonos asciende a US$ 9.348,1 millones, que representa el 52,5% de total; le sigue los préstamos por US$ 7.862,8 millones, lo que representa 44,2% del total; y las deudas asumidas mediante la Ley N° 5074/2013 también conocida como llave en mano, US$ 591 millones, representando el 3,3% del total.

Deuda prevista en PGN 2025

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, prevé continuar con el ritmo ascendente del nivel de endeudamiento, con una emisión de bonos del Tesoro por US$ 713,1 millones, a lo que se sumarán préstamos y la emisión de bonos mediante la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

Además, prevé para el servicio de la deuda pública o pago de la deuda interna y externa, un total de G. 12,4 billones (US$ 1.643,1 millones), que incluye intereses, amortización y comisiones, representando un fuerte aumento de 32,8% con respecto al monto contemplado en el presupuesto vigente 2024.

Los intereses, dentro de este paquete del servicio de la deuda, ascienden a G. 8,1 billones (US$ 1.070,1 millones) e implica un incremento del 22% con relación a la prevista para el presente ejercicio.