¿Se repite el caso Lafarja? DNCP investiga otra sospechosa adjudicación de Petropar a firma sin experiencia

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha iniciado nuevamente una investigación de oficio a otra sospechosa adjudicación de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidido por Eddie Jara. Esta vez, el caso se refiere al servicio de limpieza de sus oficinas, que, según una denuncia recibida por el ente, habría sido direccionado hacia una firma sin experiencia.

Se trata de la licitación que benefició a la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said (firmante del contrato), la cual se adjudicó con los dos lotes del llamado entre ocho oferentes de la licitación (ID 442.680), por G. 4.220 millones. El contrato con esta firma se rubricó el 8 de agosto último.

La pesquisa de Contrataciones comenzó el 20 de agosto, según la resolución N.º 2283 firmada por el titular del ente, Agustín Encina. Los resultados de la investigación se darían a conocer a mediados de octubre, según informó la institución a este diario.

Todo apunta a que podría tratarse de un caso similar a la fallida compra de gasoil por US$ 51 millones a la empresa AP SA, una proveedora de alfombras y decoración que pertenece a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, a quien Petropar quería comprar diésel. La única diferencia es que el monto del contrato para las tareas de limpieza es considerablemente menor.

Los hechos denunciados ante la DNCP

Los hechos denunciados ante la DNCP indican que Faluci SA presentó para acreditar su experiencia un millonario contrato de limpieza con el conocido Yacht y Golf Club Paraguayo, por G. 4.000 millones. Sin embargo, a pesar de tener dicho contrato, la firma tiene registrado un solo funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Mientras tanto, Petropar, en su informe de evaluación, afirmó que la empresa cumple con el pago de la seguridad social de todos sus empleados. “¿Cómo es posible que la convocante Petropar haya pasado por alto tal incumplimiento y violación de la legislación laboral y/o los derechos de los empleados? ¿O acaso están siendo beneficiados de alguna manera? La situación acontecida es completamente inverosímil y traída totalmente de los pelos”, señala el texto presentado en DNCP.

Otro de los hechos denunciados es que la firma habría presentado documentos presuntamente falsos. Según el escrito, el pliego establece requisitos específicos que deben cumplir los productos utilizados para las fumigaciones en las oficinas y espacios donde se prestará el servicio.

En este sentido, una sola fabricante del país tiene el producto de fumigación requerido, y dicha empresa ha identificado, a través de una nota, a las empresas que efectivamente solicitaron la autorización, en la que no figura Faluci SA. “El documento presentado por Faluci SA para acreditar el cumplimiento de lo establecido en el pliego no es auténtico y no refleja el cumplimiento de lo estipulado en las bases concursales”, se destaca.

Presuntos incumplimientos de la obligación tributaria

Además, la empresa beneficiada por Petropar ha declarado a dos personas en cargos directivos. Una de ellas, Andrea Elysa Zubizarreta Benítez, figura como funcionaria de la Secretaría Nacional de Deportes, lo que podría constituir una violación de la ley de la función pública, que prohíbe a los funcionarios públicos “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración estatal, departamental o municipal, o que sean proveedores o contratistas de las mismas”. Otra de las representantes es Sylvia María Benítez Zubizarreta.

Entre otras cosas, la denuncia ante la DNCP también señala presuntos incumplimientos en las obligaciones tributarias de Faluci SA. Al respecto, la empresa tenía un contrato de limpieza con un hotel por G. 4.000 millones y declaró un capital de G. 3.000 millones, pero solo registró una ganancia de 14 millones ante las autoridades tributarias.

“No podemos entender cómo un contador no ha advertido tal situación, considerando que la empresa cuenta con un contrato de G. 4.000 millones desde 2022, cuando en los balances no ha habido otra actividad económica”, resalta.

La denuncia presentada ante la DNCP lamenta que Petropar, desde el momento en que dio a conocer el resultado de la licitación, ha obstaculizado el acceso a la información relacionada con la firma adjudicada. Asimismo, afirma que Faluci presuntamente es una empresa de maletín, creada o adaptada para ganar el proceso en cuestión.

“Parece que Faluci SA ha sido cuidadosamente armada para ganar esta licitación, sin embargo, aun con la complicidad abierta de la convocante y el ocultamiento de su documentación, la poca información disponible en las plataformas de gobierno muestra que no cumple con ninguno de los requisitos del pliego de bases y condiciones y no tiene experiencia en el rubro de limpieza”, enfatiza.

Petropar en silencio, mientras que contacto de empresa no le corresponde

Intentamos conversar con algún vocero de Petropar sobre la situación de este contrato y sobre los criterios que tuvieron en cuenta para adjudicar a dicha firma, pero no tuvimos respuestas de la dependencia de Comunicaciones, manejada por Norma Caballero al cierre de la edición. Dicha dirección se convirtió en el único canal de comunicación de la prensa con la estatal, atendiendo a que tanto Jara o sus gerentes no responden.

Asimismo, quisimos contactar con algún representante de la firma al contacto que figura en el portal de la DNCP, que tiene terminación 354. En ese contacto nos atendió una persona que se identificó como Diego (no quiso dar su apellido), quien manifestó que fue contador de la empresa en su momento y que ya no forma parte de la firma. Cuando se le insistió con quién podríamos hablar de la compañía, dijo que no sabía y que aparentemente la empresa fue vendida a otras personas.