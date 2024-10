Reforma del transporte público: ¿Cuál es el plan del gobierno con el presupuesto 2025 y por qué se critica?

Hace un mes, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, socializó sus planes de reforma del transporte público y que, básicamente, implica una transformación del modelo del negocio para tener como resultado el servicio que se merecen los usuarios. Implica compra de buses, instalación de más paradas e infraestructura para la carga de los vehículos que serán movidos a electricidad, entre otros.

Los planes prometen transparencia y apertura para una participación activa, con la instalación de un fideicomiso para la inversiones del sistema y el pago de subsidios al transporte, además, la creación de un foro ciudadano con “voz y voto”.

Sin embargo, para la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) son discursos muy lindos pero que no se ven en los papeles, pues el anteproyecto del plan todavía no es público. También se dice que las inversiones se harán con recursos de Itaipú, unos US$ 300 millones, y no hay certeza de la implementación de los mecanismo de control y participación ciudadana.

En este contexto, el Ejecutivo presentó su plan de inversiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su Viceministerio de Transporte (VMT). Para esto último, la ministra Claudia Centurión reportó un aumento en subsidios a transportistas en un 15,2%, con unos US$ 40 millones al cambio presupuestado.

“Lamentablemente el subsidio que abarata el costo de bolsillo del pasaje para los usuarios no ha sido una garantía de buen servicio, sino al contrario, cada vez tenemos un peor servicio de transporte”, criticó Griselda Yúdice, vocera de Opama.

En ese sentido, recalcó que si el Estado no apura la reforma, persistirá “la dificultad que por las pésimas condiciones de movilidad, la ciudadanía siente que el subsidio es como dinero perdido o regalado”.

Por este motivo, la organización de pasajeros organizados lamenta que el subsidio, dinero público invertido en transporte público, no se traduzca en un servicio eficiente.

“Por más que cada año aumenta la inversión pública, el servicio cada vez es peor. Los empresarios del transporte jamás han cumplido ni con las exigencias para acceder al subsidio ni con un buen servicio”, puntualizó.

Opama insiste en la apertura y participación

Yúdice recalcó que urge la reforma para que el sistema del traslado masivo de pasajeros sea más eficiente, porque de lo contrario “siempre estará aumentando el margen de subsidio y empeorando el servicio”, dijo.

“Lo que exigimos es que el Gobierno, a través de VMT, ejerza un control fuerte sobre las empresas subsidiadas exigiendo que mejoren el servicio, y también mecanismos de transparencia y participación, los pasajeros y las pasajeras desconocemos los acuerdos entre empresarios y gobierno en las instancias que nos niegan representación como el Consejo de Billetaje y Consejo de Tarifa Técnica”, mencionó.

Cabe recordar que los consejos Ad Hoc y de Tarifa Técnica son espacios que analizan los datos del billetaje, que inciden de manera directa en el precio del pasaje y los subsidios.

Hoy los pasajeros deben soportar largas esperas por los colectivos y viajar hacinados, mientras tanto, las autoridades dan largos discursos sobre la prestación. Y en términos prácticos, no se ven avances en la implementación de las mejoras.

Con los recursos disponibles estipulados en el proyecto PGN 2025 sólo se aprecia que será más de lo mismo, evaluó Yúdice.