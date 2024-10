PGN 2025: Bicameral realiza hoy su tercera audiencia con cinco instituciones públicas

Es la tercera audiencia informativa que llevará a cabo en la fecha la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, de las seis previstas en la agenda hasta el próximo jueves 17, para luego, a fin de mes, emitir su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que presentó el Poder Ejecutivo el 30 de agosto último.

La propuesta del Ejecutivo para el próximo año asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que implica un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), 14% más con relación al presupuesto 2024 aprobado inicialmente (no incluye ampliaciones).

Pedidos adicionales planteados

En las dos primeras audiencias informativas expusieron sus respectivos proyectos de presupuesto doce autoridades de diferentes ministerios, entidades descentralizadas y organismos auxiliares de la justicia.

Los aumentos solicitados a la Comisión Bicameral hasta el momento ascienden a un total de US$ 54,9 millones, de este monto el Ministerio Público requirió US$ 40,4 millones, el Ministerio de la Defensa Pública US$ 10,5 millones y el Ministerio del Medio Ambientes y Desarrollo Sostenible (MADES) US$ 4 millones.

Audiencia y convocados para hoy

En la audiencia programada para hoy, de 10:00 a 15:00 horas, la Corte Suprema de Justicia expondrá primero sus planes y es casi un hecho que pida un monto adicional con relación a lo que le asignó el Ejecutivo.

La máxima instancia judicial tiene autonomía presupuestaria y presenta su proyecto 2025 directamente al Congreso.

Además tiene pendiente varios pedidos de ampliación presupuestaria para el presente ejercicio 2024, que fueron presentados por la institución y está a consideración de la Cámara de Senadores, si son aprobados repercutirá en el proyecto 2025.

Luego ingresarán las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por César Emilio Rossel; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti Dala Fontana.

También fueron convocados el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana; y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez Cabrera, según la agenda del organismo asesor del Parlamento.

Agenda bicameral del mes

En la agenda actualizada de la Comisión Bicameral de Presupuesto se lee que la Comisión recibirá en audiencia informativa a autoridades de 27 instituciones públicas de las 106 que forman parte del proyecto de PGN 2025.

Después de la audiencia de hoy están programadas otras tres sesiones: jueves 10, lunes 14 y jueves 17; luego empezará el debate en plenaria sobre las modificaciones que introdzcan los días lunes 21, jueves 24 y lunes 28, en este último día deberá firmarse el dictamen que será elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

En los meses de noviembre y diciembre, Diputados, primero y el Senado después, en sesión decidirán la aprobación o el rechazo del proyecto de ley de PGN 2025 que remitió el Ejecutivo.

Conformación de la bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso está integrado por 52 miembros (25 senadores y 27 diputados), que tienen a su cargo en estudio del proyecto de PGN 2025.

El organismo está presidido por la diputada Cristina Villalba (ANR cartista), titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados; y como vicepresidente el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR cartista), titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.